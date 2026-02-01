Cultura e Spettacoli Finale Ligure

Finale Ligure, il Ministero della Cultura stanzia 100.00 euro per l’Archivio Piaggio

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Il Ministero della Cultura guarda alla Liguria e prova della sua particolare attenzione per i territori della nostra regione sono gli investimenti messi in campo”.

Lo dichiarano i parlamentari liguri di Fdi Matteo Rosso, Maria Grazia Frija e Gianni Berrino.

In particolare, nel Savonese, sono stati stanziati 120mila euro di fondi per la digitalizzazione e la valorizzazione dell’Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure.

Per il triennio 2025-2027, stanziati complessivamente 97.600 euro per la messa in sicurezza dell’Archivio centrale di Genova, oltre a 480mila euro per il restauro della facciata della Basilica dei Santi Giorgio e Cristina. È poi prevista la manutenzione straordinaria della cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia con un investimento di 40mila euro.

“Tutti esempi di come il Mic, alla guida del ministro Giuli, abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio culturale e monumentale, dimostrando nei fatti una concretezza che rende viva la nostra tradizione”, concludono Rosso, Frija e Berrino.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli

Esce oggi il nuovo singolo di Robie C.

Posted on Author Redazione

Il titolo “Io sono” Robie C. apre la stagione estiva con il nuovo singolo “Io sono” che esprime, con un arrangiamento che ricorda l’italodance, il concetto di libertà e di individualismo. Un vero e proprio inno al coraggio di vivere liberi, dove l’artista trasmette il messaggio che si può ottenere qualsiasi cosa se si crede […]
Cultura e Spettacoli Genova Stella

Sandro Pertini, a 130 anni dalla nascita la proposta al Ministero per una moneta celebrativa

Posted on Author Redazione

A 130 anni dalla nascita di Sandro Pertini una moneta celebrativa dedicata all’ex Presidente della Repubblica. Lo ha chiesto all’unanimità il Consiglio Regionale. Il documento impegna la giunta a sostenere al Ministero dell’Economia e delle Finanze la proposta già avanzata dal sindaco Andrea Castellini del Comune di Stella, luogo di nascita dell’ex presidente della Repubblica […]
Cultura e Spettacoli

Il Barone Rampante gira il quarto ed ultimo Nuggets : a gennaio tutta prima stagione della mini serie sul web e a dicembre al Teatro Gassman

Posted on Author Redazione

Si è chiuso il casting per la quarta ed ultima puntata della prima stagione della web series Nuggets, prodotta dalla compagnia del “Barone Rampante”. Gli interpreti, tutti giovani attori della compagnia, con la partecipazione straordinaria dell’attore Andrea Di Casa, saranno: Gretel Giuni, Anita Gallo, Lorenzo Carnielo, Sofia Tognato, Lorenzo Vio, Pietro Ramello.  Il quarto episodio sarà girato, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *