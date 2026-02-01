Finale Ligure, il Ministero della Cultura stanzia 100.00 euro per l’Archivio Piaggio

“Il Ministero della Cultura guarda alla Liguria e prova della sua particolare attenzione per i territori della nostra regione sono gli investimenti messi in campo”.

Lo dichiarano i parlamentari liguri di Fdi Matteo Rosso, Maria Grazia Frija e Gianni Berrino.

In particolare, nel Savonese, sono stati stanziati 120mila euro di fondi per la digitalizzazione e la valorizzazione dell’Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure.

Per il triennio 2025-2027, stanziati complessivamente 97.600 euro per la messa in sicurezza dell’Archivio centrale di Genova, oltre a 480mila euro per il restauro della facciata della Basilica dei Santi Giorgio e Cristina. È poi prevista la manutenzione straordinaria della cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia con un investimento di 40mila euro.

“Tutti esempi di come il Mic, alla guida del ministro Giuli, abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio culturale e monumentale, dimostrando nei fatti una concretezza che rende viva la nostra tradizione”, concludono Rosso, Frija e Berrino.

Informazioni sull'autore del post