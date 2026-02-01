Calcio, i numeri del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 23° GIORNATA
Lazio-Genoa 3-2
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Verona 4-0
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter ore 18
PArma-Juventus ore 20.45
Udinese-Roma lunedì ore 20.45
Bologna-Milan martedì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 52; Milan 47; Napoli 46; Roma 43; Juventus 42; Como 41; Atalanta 36; Lazio 32; Bologna 30; Udinese, Sassuolo 29; Cagliari 28; Torino 26; Genoa, CRemonese, Parma 23; Lecce 18; Fiorentina 17; Pisa, Verona 14
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22° GIORNATA
Bari-Palermo 0-3
Avellino-Cesena 3-1
Empoli-Modena 0-0
Sud Tirol-Catanzaro 2-1
Venezia-Carrarese 2-1
Entella-Frosinone 1-1
Pescara-Mantova 2-2
Sampdoria-Spezia 1-0
Reggiana- Juve Stabia 1-1
Padova-Monza ore 17.15
CLASSIFICA Venezia 47; Frosinone 46; Monza, Palermo 41; Modena, Cesena, Juve Stabia 34; Catanzaro 32; Carrarese 29; Sud Tirol, Empoli, Avellino 28; Padova 25; Sampdoria 22; Entella, Reggiana 21; Spezia, Mantova, Bari 20; Pescara 15
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22°GIORNATA
NovaRomentino-Biellese 1-2
Asti-Cairese 1-1
Varese-Culb Milano 3-0
Saluzzo-Gozzano 4-3
Celle V.-Lavagnese 2-1
Derthona-Valenzana 1-1
Sanremese-Chisola 1-0
Sestri Levante-Ligorna 0-1
Imperia-Vado 2-2
CLASSIFICA Ligorna 53; Vado 51; Sestri Levante 42; Varese 38; Chisola 37; Biellese 36; Saluzzo 32; Valenzana 28; Derthona, Imperia 27; Sanremese 26; Celle V., Cairese 24; Club Milano 23; Gozzano, Lavagnese 21; Asti 19; NovaRomentino 13