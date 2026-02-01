Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano Sport Vado Ligure

Calcio, i numeri del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 23° GIORNATA

Lazio-Genoa 3-2

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Verona 4-0

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter ore 18

PArma-Juventus ore 20.45

Udinese-Roma lunedì ore 20.45

Bologna-Milan martedì ore 20.45

CLASSIFICA Inter 52; Milan 47; Napoli 46; Roma 43; Juventus 42; Como 41; Atalanta 36; Lazio 32; Bologna 30; Udinese, Sassuolo 29; Cagliari 28; Torino 26; Genoa, CRemonese, Parma 23; Lecce 18; Fiorentina 17; Pisa, Verona 14

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22° GIORNATA

Bari-Palermo 0-3

Avellino-Cesena 3-1

Empoli-Modena 0-0

Sud Tirol-Catanzaro 2-1

Venezia-Carrarese 2-1

Entella-Frosinone 1-1

Pescara-Mantova 2-2

Sampdoria-Spezia 1-0

Reggiana- Juve Stabia 1-1

Padova-Monza ore 17.15

CLASSIFICA Venezia 47; Frosinone 46; Monza, Palermo 41; Modena, Cesena, Juve Stabia 34; Catanzaro 32; Carrarese 29; Sud Tirol, Empoli, Avellino 28; Padova 25; Sampdoria 22; Entella, Reggiana 21; Spezia, Mantova, Bari 20; Pescara 15

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22°GIORNATA

NovaRomentino-Biellese 1-2

Asti-Cairese 1-1

Varese-Culb Milano 3-0

Saluzzo-Gozzano 4-3

Celle V.-Lavagnese 2-1

Derthona-Valenzana 1-1

Sanremese-Chisola 1-0

Sestri Levante-Ligorna 0-1

Imperia-Vado 2-2

CLASSIFICA Ligorna 53; Vado 51; Sestri Levante 42; Varese 38; Chisola 37; Biellese 36; Saluzzo 32; Valenzana 28; Derthona, Imperia 27; Sanremese 26; Celle V., Cairese 24; Club Milano 23; Gozzano, Lavagnese 21; Asti 19; NovaRomentino 13

Attualità Imperia e provincia

Sanremo,Riaperto in anticipo il Belvedere della Pigna

Posted on Author Redazione

Da ieri è tornata fruibile per cittadini e turisti la zona panoramica del Belvedere, nel centro storico, da dove si può godere di una bellissima vista sulla città e sul porto.  La riqualificazione del Belvedere è compresa nel più ampio progetto di restyling dei giardini Regina Elena, uno dei molti interventi del Pinqua che stanno […]
Attualità Imperia e provincia

Imperia, Prevenzione truffe agli anziani: completate le attività della Polizia Locale

Posted on Author Redazione

Il Comune di Imperia, tramite la Polizia Locale, ha realizzato una serie di interventi mirati alla tutela della popolazione anziana con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui principali rischi connessi alle truffe e di fornire strumenti utili per prevenirle. Nel corso del mese di novembre, la Polizia Locale di Imperia ha svolto un’intensa attività di […]
Sport

Calciomercato, Lorenzo Anselmo lascia il Bragno e trova la Sestrese

Posted on Author Redazione

Superata la concorrenza dell’Arenzano Nell’ottica di un importante rafforzamento della già valida rosa della Prima Squadra,la Sestrese, dopo l’ufficializzazione della permanenza del capocannoniere Akkari,è lieta di annunciare l’arrivo di un altro importantissimo elemento che andrà a rinforzare l’attacco per la stagione 2019/2020:dal 1° Luglio LORENZO ANSELMO sarà un nuovo giocatore della Sestrese.  Il presidente Sciortino, […]

