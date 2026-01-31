Varazze, Lungomare Europa: servono interventi strutturali

Il Consiglio regionale ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere regionale Alessandro Bozzano che impegna la Regione ad intervenire per la tutela e il consolidamento di Lungomare Europa di Varazze, una delle principali infrastrutture costiere del Ponente ligure, di grande valore storico, turistico e ambientale.

Corso Europa, realizzato sull’ex sedime ferroviario ottocentesco e oggi frequentato quotidianamente da cittadini, turisti, ciclisti e sportivi, è sempre più esposto agli effetti delle forti mareggiate e dell’erosione costiera, con criticità evidenti in particolare nella Baia del Corvo, dove la progressiva scomparsa dell’arenile ha già prodotto danni strutturali e la perdita della fruibilità dell’area.

«Lungomare Europa non è solo una passeggiata, ma un’infrastruttura strategica che va difesa con scelte concrete e non più rinviabili – dichiara il consigliere Bozzano –. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze: servono interventi strutturali, una pianificazione seria e tempi certi per garantire sicurezza, tutela del territorio e sviluppo sostenibile».

L’atto approvato dal consiglio regionale prevede l’apertura di un tavolo di confronto con il Comune di Varazze e gli enti competenti, la promozione di uno studio per la realizzazione di opere strutturali di difesa a mare, la definizione di procedure semplificate per il ripascimento degli arenili e la valorizzazione del tracciato all’interno del progetto della Ciclovia Tirrenica, riconoscendone il ruolo strategico per la mobilità sostenibile regionale. Un atto che rappresenta un segnale chiaro, ponendo le basi per una strategia di lungo periodo capace di coniugare protezione della costa, valorizzazione delle infrastrutture e rilancio del territorio.

Informazioni sull'autore del post