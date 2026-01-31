Attualità Genova

Regione Liguria, varato il nuovo bando botteghe per l’entroterra

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Quasi un milione di euro per le botteghe liguri dell’entroterra”. È l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana ad annunciare il nuovo strumento regionale in favore delle attività commerciali dei Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore ai 5 mila abitanti (sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 24 bis della L.R. 3/2008).

Il bando sarà attivo a partire dal 10 febbraio e disporrà di una dotazione economica iniziale di 912 mila euro, parametrata in termini percentuali sul numero delle imprese attive in ciascuna provincia: 52% per la provincia di Genova, 19% per la provincia di Savona, 16% per la provincia Imperia e 13% per la provincia della Spezia.

“Una nuova e importante misura che si somma alle molte opportunità già oggi previste per l’entroterra – sottolinea Piana -. Sostenere gli investimenti e le spese correnti delle botteghe di questi piccoli Comuni, con contributi a fondo perduto che possono raggiungere gli 11 mila euro, significa garantire nel presente e accompagnare nel futuro la tenuta di attività che rappresentano nelle nostre vallare un presidio sociale, oltreché economico”.

Gli investimenti per essere ritenuti ammissibili non devono essere inferiori ai 5 mila euro e non superiori ai 20 mila euro. L’agevolazione regionale è concessa al 40% delle spese sostenute. Tale importo è elevato al 50% se l’impresa risiede in uno dei Comuni con meno di mille abitanti, al 55% se è attività under 35. Sono ammesse spese per interventi edilizi (lavori di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento dei locali), beni strumentali e tecnologie (impianti, arredi e attrezzature nuovi di fabbrica, software e licenze d’uso, tecnologie innovative di supporto all’attività, siti internet solo informativi o promozionali), acquisto di merci (acquisto diretto da produttori o grossisti, beni destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di alimenti e bevande). Le domande saranno presentabili su Filse, tramite il sistema ‘Bandi On Line’, dal 10 febbraio al 30 aprile.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Lutto a Carcare, morto Marenco titolare dell'autogrill di Vispa sull'A6

Posted on Author Redazione

Carcare. E’ mancato a Carcare Diego Marenco, 68 anni. Molto popolare per essere stato il titolare dell’Autobar Marenco, l’autogrill Carcare Est a Vispa sull’autostrada A6. L’autogrill è diventato famoso come “il più bell’Autogril d’Italia”, per la cura del posto e la qualità dei prodotti serviti. La storia della stazione di servizio iniziò nel 1971 quando […]
Attualità Genova Genova e provincia

Guida pericolosa, la Municipale di Genova potrà intervenire nei Comuni della Città Metropolitana per presidiare le Strade più a rischio

Posted on Author Redazione

Gli agenti della Municipale di Genova potranno essere chiamati nei Comuni della città Metropolitana per presidiare le strade più pericolose del territorio  soprattutto quelle provinciali dove spesso e volentieri si verificano condotte di guida pericolose. Tra le strade che verranno messe sotto osservazione ci sono laSp77 di Boasi  la  Sp73 del Faiallo molte altre. Informazioni […]
Attualità Loano

“Dischi volanti… incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni” a Loano

Posted on Author Redazione

Loano. Sabato 8 aprile, a Loano, prenderà il via la decima edizione di “Dischi volanti… incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni”, promossa dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi. Ad inaugurare l’edizione 2017 della rassegna di incontri con musicisti, cantautori e giornalisti musicali sarà il concerto-selezione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *