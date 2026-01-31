Millesimo, questa mattina la visita del Principe Alberto II di Monaco

Posted on

“La Fiom Cgil di Genova è seriamente preoccupata per la prolungata assenza del governo italiano nella vicenda Piaggio Aerospace. Dopo quattro anni di amministrazione straordinaria e due gare per la vendita della Società, il governo non si è ancora degnato di incontrare le organizzazioni sindacali. Sono cambiati governi e si sono avvicendati ministri di vario […]