Millesimo, questa mattina la visita del Principe Alberto II di Monaco

Questa mattina il Borgo di Millesimo ha ricevuto la visita istituzionale di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, ospite d’onore delle celebrazioni per gli 820 anni dalla fondazione.
Ad accoglierlo, insieme alle autorità locali, l’assessore regionale Paolo Ripamonti in rappresentanza di Regione Liguria e l’assessore al Turismo Luca Lombardi.
La visita ha incluso il Museo Napoleonico, il Castello Del Carretto e la cerimonia ufficiale in Piazza Italia, seguita da un momento istituzionale nel Salone Consiliare.
Un appuntamento di grande prestigio che rafforza il valore storico, culturale e internazionale dei borghi liguri, custodi di identità e tradizioni che continuano a guardare al futur

