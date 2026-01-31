Cultura e Spettacoli Millesimo

Millesimo, attesa per la visita del Principe Alberto II di Monaco

Sabato 31 gennaio, il Borgo di Millesimo scriverà una delle pagine più prestigiose della sua plurisecolare storia. In occasione delle celebrazioni per gli 820 anni dalla fondazione (1206-2026), la comunità avrà l’onore di accogliere, in visita ufficiale, Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. L’evento sancisce ufficialmente l’ingresso di Millesimo nella rete internazionale dei “Siti Storici Grimaldi di Monaco”, unendo il passato medievale del borgo al legame con la Casata monegasca. Sarà una festa che coinvolgerà l’intera cittadinanza, dalle scuole del territorio alle numerose associazioni cittadine, testimoni della vitalità culturale di uno dei Borghi più belli d’Italia.

“Questa visita rappresenta il vertice ideale dei festeggiamenti per i nostri 820 anni di storia. Fondato nel 1206, il nostro Borgo ha sempre saputo custodire la propria identità e, oggi, con l’accoglienza di S.A.S. il Principe Alberto II, onoriamo il legame profondo tra i Del Carretto e i Grimaldi. È un riconoscimento che premia la nostra comunità: vedere i nostri giovani delle scuole e le nostre associazioni unite per questo evento mi riempie di orgoglio. Accogliamo il Principe non solo come un sovrano, ma come un amico del nostro territorio, pronti a costruire insieme nuovi percorsi di promozione e valorizzazione del nostro patrimonio storico e gastronomico”, commenta il sindaco Francesco Garofano.

Il programma della Visita

Il Principe Alberto II di Monaco visiterà, con momenti istituzionali riservati per ragioni di protocollo e sicurezza, strettamente riservati alle delegazioni ufficiali, alcuni luoghi simbolici del borgo. Il cuore dell’incontro con la comunità millesimese sarà in piazza Italia, intorno alle 10:30. Alle ore 11:00 è prevista la Cerimonia Istituzionale sul palco, dove si terranno gli interventi, la scopertura delle targhe e lo scambio dei doni con Sua Altezza Serenissima.

