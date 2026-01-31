Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

La Spezia, tutto pronto per il Carnevale: appuntamento all’8 febbraio

 Questa mattina la Giunta Peracchini ha approvato l’organizzazione del “CARLEVÀ DEA SPÈZA”, il carnevale spezzino edizione 2026, la tradizionale manifestazione che vanta una storia che risale al 1869 e che anche quest’anno animerà il cuore della città con sfilate, giochi e intrattenimenti, dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

“Il Carnevale spezzino ha radici lontanissime – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – una tradizione ultracentenaria che l’Amministrazione vuole continuare a portare avanti coinvolgendo le realtà del territorio. Una manifestazione storica che valorizza la città, ma che rappresenta anche un’occasione di svago e spensieratezza per tutte le età.”

La giornata di domenica 8 febbraio si aprirà al mattino con l’allestimento di un suggestivo “Villaggio del Carnevale” in Piazza Europa e Piazza Brin, arricchiti lungo il percorso da punti ristoro e attività di intrattenimento. Per favorire la partecipazione, saranno attive postazioni dedicate alla consegna dei numeri per le mascherine sia in Piazza Europa che in Piazza Brin, quest’ultima curata in collaborazione con le associazioni del territorio e la Ludoteca Civica.

Inoltre sarà possibile in entrambe le postazioni a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30   iscriversi gratuitamente al Premio della mascherina. Nel pomeriggio i partecipanti dovranno presentarsi alle ore 13,30 presso Piazza Brin. A partire dalle ore 14.00, si terrà la tradizionale sfilata. Il corteo partirà da Piazza Brin per snodarsi lungo le vie storiche del centro, Corso Cavour, Via Chiodo e Piazza Verdi, fino a concludersi nuovamente in Piazza Europa.

Il tema di quest’anno è il Carnevale di oggi e quello di ieri, ponendo l’accento sui cambiamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni. Porre l’accento sulla contrapposizione tra ieri e oggi significa riproporre un percorso teso alla valorizzazione delle tradizioni e alla scoperta della nostra città.

Si potranno ammirare le maschere spezzine e i costumi ottocenteschi che hanno animato le prime edizioni del Carnevale Spezzino. Ciò è stato reso possibile grazie all’ Istituto Statale “L. Enaudi- D. Chiodo” che ha reso disponibili alcuni abbigliamenti di fine Ottocento

La sfilata vedrà protagonisti i bambini dei nidi, delle scuole d’infanzia, della Ludoteca Civica e del Centro “Mondo alla Rovescia”, insieme a tutte le famiglie e alle associazioni locali che aderiranno alla manifestazione di interesse pubblicata dall’ente. Al termine dell’evento, l’Amministrazione comunale premierà le mascherine più belle, consegnando le targhe di riconoscimento alle scuole coinvolte.

L’iniziativa, coinvolge gli assessorati alla Città dei Bambini, alle Attività Produttive, e ai servizi educativi Servizi Educativi e si inserisce nel percorso di rinascita e riscoperta delle nostre più antiche tradizioni che rappresentano un forte elemento identitario. Al fine di coinvolgere le realtà del territorio, è stato approvato un avviso pubblico rivolto alle associazioni locali, che sono interessate a partecipare alla realizzazione di attività per il Carnevale spezzino 2026, dietro l’erogazione di un contributo.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione delle Associazioni “Senza Tempo”, Prospezia Ciassa Brin, Prospezia, Obiettivo Spezia, Tandem, Nasi Uniti, Giochi di una volta,Liberi di Vedere, delle Comunità Dominicana, Ucraina, Albanese, Marocco,Colombia, Romania, Bangladesh, dalla Banda Puccini e delle Scuole di Ballo New Academy,My Way Dance,New Dimensione Danza e Urban Dancing Project

