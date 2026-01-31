Genova, tre nordafricani aggrediti da un gruppo di 10 persone

Un’aggressione violenta a bordo di un bus della linea 20 si è verificata a Genova e a farne le spese tre giovani nordafricani aggrediti da un branco di almeno 10 persone anch’esse nordafricane.

I tre ragazzi sono stati raggiunti alla fermata di piazza De Ferrari da un gruppo di persone che li hanno malmenati. Il bilancio è di due feriti leggeri che hanno rifiutato il ricovero, mentre un terzo ragazzo è stato trasportato in codice giallo al San Martino. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi, il gruppo assalitore si è dileguato.

