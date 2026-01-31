Frana di Arenzano, dal 6 febbraio 10 fermate in più a Genova Vesima

A partire dal 6 febbraio saranno 10 le fermate giornaliere straordinarie del treno alla stazione ferroviaria di Genova Vesima 7 giorni su 7. Lo ha deciso la Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, per sopperire all’interruzione dell’Aurelia dovuta alla frana che domenica corsa ha interrotto il traffico in località Pizzo.

“Regione Liguria si è immediatamente attivata per rispondere alle esigenze del territorio di fronte a una situazione emergenziale – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Questa nuova iniziativa garantirà maggiore mobilità agli abitanti della zona di Vesima e a chi deve spostarsi da e verso Cogoleto e Arenzano. Ci siamo immediatamente attivati con Trenitalia, che ringraziamo per la disponibilità, ottenendo in breve tempo un riscontro concreto con 10 fermate straordinarie giornaliere in fasce orarie strategiche della giornata”.

Le fermate saranno attive fino alla riapertura dell’Aurelia.

