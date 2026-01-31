Cultura e Spettacoli Imperia e provincia In Primo Piano Musica

Festival di Sanremo 2026, ecco gli accoppiamenti per i duetti della serata “cover”

Carlo Conti ha svelato durante l’edizione delle 13.30 del TG1 gli accoppiamenti per la serata Cover del prossimo Festival di Sanremo in programma venerdì 27 febbraio. I 30 Big in gara dovranno reinterpretare un brano italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2025, accompagnati da un ospite.

1. Arisa con Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
2. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
3. Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
4. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
5. Ditonellapiaga con Tony Pitony – The Lady Is a Tramp
6. Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
7. Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
8. Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
9. Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
10. Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
11. Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
12. Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
13. J-Ax con Ligera County Family – E la vita, la vita
14. LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
15. Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
16. Levante con Gaia – I maschi
17. Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
18. Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
19. Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

20. Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

21. Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

22 Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

23 Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

24 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

25Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

26 Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho

27 Raf con The Kolors – The Riddle

28 Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

29 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

30 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

