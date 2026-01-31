Genova e provincia Sport

Calcio, l'Entella tenta l'impresa contro il Frosinone

L’Entella sogna lo sgambetto al Frosinone capolista dopo aver fermato al “Sannazzari”: Monza, Empoli, Sampdoria, Palermo e altri avversarie più quotate. Il compito è al limite dell’impossibile perchè la squadra ciociare è in testa al campionato di B praticamente dalla prima giornata e perchè ha un rendimento da categoria superiore con record di punti esterni per la B: 22 e numeri da grande squadr: miglior attacco con 39 reti e difesa quasi ermetica con sole 18 reti al passivo. La squadra di Alvini è in serie utile da ben 13 domeniche e per trovare una sconfitta dobbiamo risalire addirittura a ottobre quando fu battuta in casa dal Monza. E’ però altrettanto vero che l’Entella in casa ha sempre offerto prestazioni convincenti ottenendo 17 dei 20 punti. La squadra di Chiappella ha bisogno di un risultato positivo per non finire in zona retrocessione ma anche il Frosinone non può sbagliare partita per non perdere il primato insidiato dal Venezia che in classifica è secondo a un punto soltanto di distacco. Nel Frosinone torna disponibile Calò mentre è out per squalifica, Bracaglia.

Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Karic, Guiu; Debenedetti. Allenatore: Chiappella.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Cittadini, Marchizza; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Zilli. Allenatore: Alvini.

