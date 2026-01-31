Bilancio positivo per i 5 Comuni della Riviera Ligure di Ponente all’evento “A Glass of Italy” di Copenaghen

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dei Comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano alla settima edizione di “A Glass of Italy”, rassegna internazionale dedicata alla promozione dell’eccellenza italiana, che si è svolta ieri, 26 gennaio a Copenaghen.

Il workshop turistico “365 Giorni di Meraviglia” ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione di tour operator, agenzie di viaggio e operatori del settore turistico danesi, confermando il forte interesse del mercato nordico per la Riviera Ligure di Ponente e per un’offerta integrata, autentica e destagionalizzata, capace di coniugare mare, natura, outdoor, cultura ed enogastronomia.

Nel corso dell’incontro, le cinque destinazioni si sono presentate come un territorio unitario e complementare, capace di offrire esperienze diversificate durante tutto l’anno. Particolarmente apprezzato il format esperienziale dell’incontro, che ha affiancato alla presentazione territoriale un percorso gastronomico ispirato ai prodotti locali, con degustazioni e finger food curati dalla chef Catia Lattanzi dell’Osteria del Castel Gavone di Finale Ligure, creando un coinvolgimento sensoriale capace di rafforzare il racconto delle destinazioni.

“La partecipazione all’evento A Glass of Italy rappresenta un passo importante nel percorso di internazionalizzazione delle nostre destinazioni. Il riscontro ottenuto dagli operatori conferma la validità della strategia condivisa e l’interesse concreto del mercato danese verso la nostra offerta turistica”, commentano i rappresentanti dei Comuni coinvolti.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di networking e sviluppo di relazioni commerciali, consentendo l’avvio di primi contatti concreti con operatori danesi interessati alla costruzione di proposte di viaggio dedicate alla Riviera Ligure di Ponente. Un risultato significativo in vista dell’Educational Trip previsto tra maggio e giugno 2026 in Liguria, che coinvolgerà alcuni operatori selezionati tra i partecipanti.

Organizzato e coordinato da DEDE Destination Design, in collaborazione con Enora, DANITACOM – Camera di Commercio Italiana in Danimarca, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera, l’incontro ha confermato l’efficacia di un modello di promozione territoriale basato su cooperazione, visione strategica e posizionamento unitario sui mercati esteri.

La partecipazione ad “A Glass of Italy” si inserisce in una programmazione fieristica condivisa per il 2026, che proseguirà con la presenza alla BIT di Milano, al Salon du Randonneur di Lione e al TTG Travel Experience di Rimini, oltre ad ulteriori azioni di marketing e incontri B2B.

Un percorso unitario che conferma la volontà dei cinque Comuni di rafforzare la competitività della Riviera Ligure di Ponente, valorizzando identità, eccellenze e capacità di accoglienza in una visione condivisa di sviluppo turistico.

