Al via “Lavorare in europa”, il progetto che promuove la conoscenza delle istituzioni e delle aziende europee tra i laureati Unige

Prende il via “Lavorare in Europa”, il progetto biennale ideato da Regione Liguria e Università di Genova per promuovere la professionalizzazione e la conoscenza delle istituzioni e delle imprese liguri che operano in Europa tra i laureati di UniGe. L’iniziativa offre due possibilità: tirocini professionalizzanti presso gli uffici regionali, in Liguria o a Bruxelles, che si occupano di progettazione europea e programmazione e gestione di fondi comunitari (fase 1), oppure un’esperienza lavorativa presso un’organizzazione pubblica o privata a scelta dei partecipanti in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea (fase 2).

Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile, favorire mobilità transnazionale e rafforzare le competenze professionali e trasversali dei laureati liguri, in modo da trasferire le conoscenze e le best practice acquisite in Europa sul territorio.

Il bando di “Lavorare in Europa” è disponibile al link: https://lavorareineuropa.unige.it/domandadicandidatura

La fase 1 (istituzioni europee) prevede l’attivazione di 28 tirocini extra-curriculari all’anno (56 in totale nei due anni), articolati in 10 tirocini presso l’ufficio della Regione Liguria a Bruxelles, o altre organizzazioni in rete con la Regione ed operanti nella capitale europea, e in 18 tirocini presso le sedi della Regione Liguria, enti del Sistema Regionale Allargato (SRA) e società in-house regionali.

La fase 2 (esperienze professionali in aziende UE), che sarà attivata tra qualche mese, prevede l’attivazione di 32 borse di studio in due anni.

Informazioni sui requisiti di partecipazione, le modalità per presentare domanda di adesione e tutti i dettagli del progetto “Lavorare in Europa” sono disponibili sui siti web di Regione Liguria e dell’Università di Genova.

