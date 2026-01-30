Attualità Villanova D'Albenga

Villanova d’Albengam visita del vice-Ministro Rixi allo stabilimento Baykar Piaggio Aerospace

Posted on

Visita nello stabilimento Baykar Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga per il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi. “Piaggio Aerospace torna a essere un punto di forza dell’industria aeronautica italiana”, ha detto.

“La nuova proprietà – ha proseguito – rappresenta una svolta concreta e conferma la volontà di investire su un progetto industriale solido, capace di valorizzare competenze, innovazione e occupazione. Questo Governo sta accompagnando il rilancio di Baykar Piaggio Aerospace con fatti e scelte chiare perché crediamo nelle eccellenze del territorio e nel ruolo strategico della Liguria per lo sviluppo industriale del Paese”.

“Il futuro – conclude – passa dalla collaborazione tra istituzioni, impresa e lavoratori: Albenga dimostra che il rilancio è possibile”.

