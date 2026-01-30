Attualità Imperia e provincia

Ventimiglia, Tavolo italo-francese sulla mobilità transfrontaliera

Posted on Author Redazione Comment(0)
Si è svolto oggi a Ventimiglia un importante incontro istituzionale tra l’assessore ai trasporti della Regione Liguria Marco Scajola e il vicepresidente di Région Sud con delega ai trasporti Jean-Pierre Serrus. Il confronto ha confermato la volontà comune di rafforzare la cooperazione transfrontaliera interregionale, in particolare sul fronte dei collegamenti ferroviari lungo l’asse italo-francese, e ha consentito di fare il punto sulle sfide e sugli obiettivi delle politiche di mobilità della Regione Liguria e di Région Sud, con una panoramica sui principali progetti infrastrutturali strategici in corso e in programma.
Tra questi:
il raddoppio ferroviario Finale Ligure – Andora
il potenziamento della linea Genova – Ventimiglia
l’adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia
la linea ferroviaria Nizza-Cuneo-Ventimiglia, infrastruttura strategica per la mobilità internazionale

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano Politica Savona

TPL, decisiva la prossima settimana

Posted on Author Redazione

I continui rinvii irritano i sindacati ricevuti in Comune questa mattina E’ saltato l’incontro previsto in Prefettura questa mattina tra la RSU di TPL e il Prefetto. I sindacati, hanno comunque, partecipato a un tavolo di confronto in Comune con la Sindaco Ilaria Caprioglio e l’Assessore alle partecipate del comune savonese, Silvano Montaldo. Il vertice […]
Attualità Vado Ligure

Difesa costa di Vado, prosegue il ripascimento della spiaggia

Posted on Author Redazione

Terminata la realizzazione delle due secche soffolte sono attualmente in corso il prelievo di materiale sabbioso, dal tratto costiero più a sud vicino alla foce del torrente Segno, e il trasporto dello stesso, previa vagliatura, nel tratto nord della spiaggia, vicino al pontile Tirreno Power. Questa operazione viene eseguita per contrastare il trasporto solido litoraneo che, […]
Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, venti migranti si sono offerti di portare in processione la statua di San Venerio, patrono dei naufraghi

Posted on Author Redazione

In occasione della processione di San Venerio dalla cattedrale di Cristo Re al molo da dove partono i traghetti per l’isola del Tino, venti migranti ospitati alla Cittadella della Pace della Caritas di La Spezia si sono offerti per portare la statua del Santo, patrono del Golfo di La Spezia. Secondo la leggenda, San Venerio […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *