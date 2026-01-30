Ventimiglia, Tavolo italo-francese sulla mobilità transfrontaliera

Si è svolto oggi a Ventimiglia un importante incontro istituzionale tra l’assessore ai trasporti della Regione Liguria Marco Scajola e il vicepresidente di Région Sud con delega ai trasporti Jean-Pierre Serrus. Il confronto ha confermato la volontà comune di rafforzare la cooperazione transfrontaliera interregionale, in particolare sul fronte dei collegamenti ferroviari lungo l’asse italo-francese, e ha consentito di fare il punto sulle sfide e sugli obiettivi delle politiche di mobilità della Regione Liguria e di Région Sud, con una panoramica sui principali progetti infrastrutturali strategici in corso e in programma.