Savona, il Comune conferma le tariffe per i parcheggi a pagamento

Dopo l’avvio della nuova gestione dei parcheggi da parte di Tpl, considerate alcune criticità emerse nelle scorse settimane, la giunta di Savona ha approvato una delibera con l’obiettivo di fare chiarezza su alcune regole che sono state fonte di problematiche o di disagio per i cittadini.

ABBONAMENTI

E’ possibile acquistare abbonamenti cumulativi, com’era prassi consolidata da tempo, ma che non era mai stata formalizzata con una delibera. Per evitare equivoci, e in attesa di una revisione più generale della materia degli abbonamenti, l’Amministrazione interviene sanando la situazione, confermando quanto attuato in precedenza.

In particolare: piazza del Popolo, via Piave, Priamar: 46 euro; piazza del Popolo, via Piave, Priamar e torre porto: 75 euro.

E’ possibile (come è sempre stato) anche acquistare abbonamenti singoli per i seguenti parcheggi: piazza del Popolo: 36 euro; parcheggio coperto ex Magrini (via Verdi): 75 euro; parcheggio coperto del Matitino: 75 euro.

La delibera conferma tutte le tariffe vigenti (parcometri e parcheggi a sbarre) e le relative agevolazioni. Sul tema, come è noto, sono al vaglio della giunta, d’intesa con TPL, misure di agevolazione della sosta nell’ambito del Pums che sta proseguendo il suo percorso.

La delibera non si occupa dell’altra criticità emersa in queste settimane che riguarda la possibilità di lasciare l’auto nei parcheggi a sbarre per più di 48 ore, perché il Regolamento vigente prevede che chi ha necessità di una sosta più lunga delle 48 ore deve, semplicemente, informare l’azienda tramite mail. Non c’è nessun obbligo di rimuovere il mezzo o di uscire e rientrare.

“E’ una norma che, in prospettiva, a nostro avviso deve essere rivista per facilitare la sosta prolungata – dice l’Assessore alla Mobilità Ilaria Becco – tuttavia, essendo stata approvata dal Consiglio Comunale, non può essere modificata dalla giunta, ma richiede un iter più lungo con ulteriore passaggio in Consiglio, quando ci sarà un quadro complessivo di tutte le eventuali modifiche”.

Il provvedimento di oggi chiarisce, infine, che gli abbonamenti per i parcheggi a sbarre potranno essere rilasciati con durata mensile, indipendentemente dalla data di emissione.

“La nuova disciplina degli abbonamenti nei parcheggi – conclude l’Assessore Becco – è oggetto di studio da parte nostra all’interno del Piano della Sosta con l’obiettivo di agevolare i cittadini nell’utilizzo dei parcheggi. Tuttavia, siccome in queste settimane sono avvenuti molti fatti spiacevoli che hanno creato disagio all’utenza, siamo intervenuti con questa delibera per fare chiarezza e confermare modalità di fruizione consolidate nel tempo. Su questo è necessario che ci sia un’informazione chiara ai cittadini per evitare in futuro ulteriori fraintendimenti”.