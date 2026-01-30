Cronaca Genova

Contrasto all'abbandono dei rifiuti: controlli intensificati della Polizia Locale

«Chi sporca paga – commenta l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi –. Abbandonare rifiuti significa mancare di rispetto al proprio quartiere e a chi lo vive ogni giorno. I controlli continueranno in modo costante: più presenza sul territorio, più prevenzione e tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Ringrazio gli agenti per il lavoro quotidiano che stanno facendo».
Prosegue con determinazione l’attività della Polizia Locale di Genova contro l’abbandono illecito dei rifiuti, con controlli mirati su tutto il territorio cittadino. Negli ultimi giorni, a Sestri Ponente, gli agenti hanno intensificato i servizi di pattugliamento e le verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza, ottenendo risultati significativi sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano.
Nel corso delle operazioni sono stati accertati tre episodi di abbandono di rifiuti ingombranti, avvenuti senza l’utilizzo di veicoli. Per ciascuna violazione è stata elevata una sanzione amministrativa da 1.000 euro, come previsto dalla normativa vigente. Nel corso degli stessi servizi sono state inoltre comminate cinque sanzioni a cittadini che avevano conferito i rifiuti in modo non conforme alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana.
Un ulteriore intervento è stato effettuato nel fine settimana in via Soliman. Durante un controllo mattutino, una pattuglia ha fermato un veicolo che trasportava materiali ingombranti privi della necessaria documentazione. Il conducente, risultato proprietario dei rifiuti, non è stato in grado di fornire indicazioni sulla provenienza, sulla destinazione né sul motivo del trasporto. Gli agenti hanno quindi contestato l’infrazione per assenza dei documenti obbligatori, bloccando preventivamente lo scarico del materiale.

