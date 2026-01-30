Genova, truffa un’anziana con la fialetta puzzolente: bottino da 60.000 euro

Un’anziana è stata truffata di 60 mila euro in oro con la truffa della fialetta puzzolente. La donna, secondo la ricostruzione, avrebbe aperto la porta a un individuo che indossava una sorta di divisa di servizio annunciando che l’acqua era contaminata da mercurio e che doveva intervenire subito. Per rendere credibile il racconto, il finto tecnico ha estratto una fiala puzzolente, aprendola davanti alla signora. L’uomo, con la scusa di proteggere i gioielli si è fatto consegnare dei gioielli ed è fuggito via con la scusa che avrebbe dovuto fare un controllo più approfondito. A quel punto l’anziana, resasi conto di essere stata truffata ha sporto denuncia.

