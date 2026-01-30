Frana di Arenzano, l’automedica del San Paolo di Savona garantirà il servizio di emergenza sanitaria

Sarà l’automedica di base dell’ospedale San Paolo di Savona a prestare servizio nei comuni di Arenzano e Cogoleto che avevano chiesto un presidio fisso dopo la frana di domenica scorsa sull’Aurelia.

l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il direttore generale di ATS Liguria Marco Damonte Prioli e il coordinatore del gruppo di lavoro dell’emergenza urgenza e Continuità Assistenziale Fabrizio Polverini hanno incontrato i sindaci di Arenzano e Cogoleto, Francesco Silvestrini e Paolo Bruzzone, insieme agli assessori comunali alle Politiche sociali Romina Chiossone e Giorgia Pisani.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa una soluzione operativa, anche grazie alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, che prevede l’istituzione di un’unica Azienda di Tutela della Salute.

Resta invariata, in condizioni di regolare viabilità, la possibilità di intervento dell’automedica con sede nel quartiere genovese di Voltri che continuerà a operare attraverso l’autostrada A10.

