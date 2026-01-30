Frana di Arenzano, la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per la frana che domenica sera si è abbattuta sull’Aurelia ad Arenzano in località Pizzo. L’ipotesi di reato è frana colposa. Gli investigatori vogliono accertare se vi siano stati ritardi o omissioni nella messa in sicurezza dell’area che già in passato era stata interessata dal cedimento di rocce e detriti.
