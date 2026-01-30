Calcio, parte stasera il lungo fine settimana dedicato al calcio

Serie A, la programmazione della 23^ giornata
Venerdì 30 gennaio
- ore 20.45: Lazio-Genoa
Sabato 31 gennaio
- ore 15.00: Pisa-Sassuolo
- ore 18.00: Napoli-Fiorentina
- ore 20.45: Cagliari-Verona
Domenica 1^ febbraio
- ore 12.30: Torino-Lecce
- ore 15.00: Como-Atalanta
- ore 18.00: Cremonese-Inter
- ore 20.45: Parma-Juventus
Lunedì 2 febbraio
- ore 20.45: Udinese-Roma
Martedì 3 febbraio
- ore 20.45: Bologna-Milan
SERIE B IL PROGRMMA DELLA 22ª GIORNATA
oggi ore 20:30
- BariPalermo–
sab 31 GEN ore 15:00
- SudtirolCatanzaro–
- EntellaFrosinone–
- EmpoliModena–
- AvellinoCesena–
- VeneziaCarrarese–
sab 31 GEN ore 17:15
- PescaraMantova–
sab 31 GEN ore 19:30
- SampdoriaSpezia–
dom 1 FEB ore 15:00
- ReggianaJuve Stabia–
dom 1 FEB ore 17:15
- PadovaMonza
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 22° GIORNATA
Asti-Cairese
Celle V.-Lavagnese
Derthona-Valenzana
NovaRomentino-Biellese
Saluzzo-Gozzano
Sanremese-Chisola
Sestri Levante-Ligorna
Varese-Club Milano
Imperia-Vado