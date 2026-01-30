Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Sport

Calcio, parte stasera il lungo fine settimana dedicato al calcio

Serie A, la programmazione della 23^ giornata

Venerdì 30 gennaio

  • ore 20.45: Lazio-Genoa 

Sabato 31 gennaio

  • ore 15.00: Pisa-Sassuolo
  • ore 18.00: Napoli-Fiorentina
  • ore 20.45: Cagliari-Verona 

Domenica 1^ febbraio

  • ore 12.30: Torino-Lecce
  • ore 15.00: Como-Atalanta 
  • ore 18.00: Cremonese-Inter
  • ore 20.45: Parma-Juventus 

Lunedì 2 febbraio

  • ore 20.45: Udinese-Roma 

Martedì 3 febbraio

  • ore 20.45: Bologna-Milan 

SERIE B IL PROGRMMA DELLA 22ª GIORNATA

oggi ore 20:30
  • BariPalermo
sab 31 GEN ore 15:00
  • SudtirolCatanzaro
  •  EntellaFrosinone
  • EmpoliModena
  • AvellinoCesena
  • VeneziaCarrarese
sab 31 GEN ore 17:15
  • PescaraMantova
sab 31 GEN ore 19:30
  • SampdoriaSpezia
dom 1 FEB ore 15:00
  • ReggianaJuve Stabia
dom 1 FEB ore 17:15
  • PadovaMonza

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 22° GIORNATA

Asti-Cairese

Celle V.-Lavagnese

Derthona-Valenzana

NovaRomentino-Biellese

Saluzzo-Gozzano

Sanremese-Chisola

Sestri Levante-Ligorna

Varese-Club Milano

Imperia-Vado

 

