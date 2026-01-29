Attualità Genova e provincia

Via libera al tunnel della Valfontanabuona. Presidente Bucci e assessore Scajola: “Passo fondamentale per apertura conferenza dei servizi”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Via libera da parte del settore Urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Liguria, su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla fattibilità del tunnel della Valfontanabuona. Il progetto supera infatti ogni criticità prospettabile, tramite soluzioni compatibili con le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente e risulta conforme alle norme urbanistiche vigenti.

“Un passo avanti fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica, attesa da tempo, che collegherà la valle all’autostrada A12, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la sicurezza del tracciato della statale 225 – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. Su richiesta del ministero competente ci siamo messi immediatamente al lavoro per arrivare nel più breve tempo possibile a questo parere positivo che, insieme alle considerazioni preliminari delle Unità organizzative delle infrastrutture e dell’assetto del Territorio, permetterà di fatto al ministero stesso di disporre di ogni elemento utile alla convocazione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva del progetto dell’opera. Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la sua efficienza e rapidità nelle pratiche e soprattutto la sua affidabilità nel lavoro sinergico tra enti. Dietro ogni progetto dal più piccolo al più grande, come il tunnel della Valfontanabuona, vi è un indispensabile lavoro urbanistico che svolgiamo con la massima attenzione e disponibilità nell’interesse dello sviluppo del territorio”.

L’opera, rientrante nell’accordo di compensazione per il crollo del ponte Morandi, prevede un nuovo svincolo sull’autostrada A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e la realizzazione di due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Finale Ligure

Finale Ligure, il Comune ha approvato il Bando affitti: domande fino al 10 maggio

Posted on Author Redazione

Il Comune di Finale Ligure, a seguito di finanziamento ottenuto da Regione Liguria, ha approvato il Bando per il sostegno alle abitazioni in locazione o Fondo Sociale Affitti per l’annualità 2022, finalizzato al supporto delle locazioni sostenute nell’anno 2022, in favore dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso […]
Attualità

Arenzano, finanziate tre opere di pubblica utilità

Posted on Author Gianluca Firpo

Il Comune di Arenzano ha finanziato tre importanti opere per la città finanziate con l’avanzo di amministrazione, per cui gli uffici comunali stanno predisponendo gli atti e i progetti di fattibilità tecnico-economica come:– sistemazione e messa in sicurezza Via Pecorara (200.000,00)– riqualificazione e nuova pavimentazione Via San Giobatta(110.000,00)– ristrutturazione Ex Papillon (150.000,00) Informazioni sull'autore del […]
Attualità

Tassa di soggiorno, favorevoli e contrari

Posted on Author Redazione

PROVINCIA DI SAVONA. Opinioni contrastanti dei sindaci della provincia savonese sull’introduzione della tassa di soggiorno. La nuova gabella che dovrebbe foraggiare le casse dei comuni che la applicheranno è condivisa da alcuni e avversata da altri. Tra gli esponenti del fronte del No anche Bergeggi, Celle e Varazze. Nel ponente della nostra provincia si registrano […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *