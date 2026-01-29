Attualità Roccavignale

Roccavignale, inaugurato il nuovo ufficio postale

E’ stato inaugurato il nuovo ufficio postale di Roccavignale. “Una scommessa vinta e apprezzata anche da Poste Italiane, che ci hanno ascoltato. Con questa operazione si completa lo sviluppo commerciale di piazza Ferraro. Avevamo chiesto il trasloco perché, durante il Covid, non era più possibile utilizzare la biblioteca in sicurezza, dato che si doveva passare attraverso la scuola. Poste Italiane ne ha approfittato anche per il progetto Polis, spostando l’ufficio e realizzando uno spazio completamente rinnovato”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia.

Il servizio Postamat sarà attivo a partire dal 15 febbraio, per consentire il completamento delle operazioni di trasferimento.

