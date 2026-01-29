Regione Liguria, Sergio Tommasini nuovo direttore dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti

Sergio Tommasini è stato selezionato per la carica di direttore di ARLIR, l’Agenzia regionale ligure per i rifiuti, che nei prossimi anni dovrà occuparsi della delicata questione dell’impianto di chiusura del ciclo. “Con grande soddisfazione – ha commentato Tommasini – prendo atto dell’esito dell’avviso pubblico che ha riconosciuto la mia idoneità a ricoprire il ruolo di Direttore di ARLIR. A seguito della nomina da parte della Giunta regionale, desidero ringraziare il Presidente Bucci e l’intera Giunta per la fiducia accordatami. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al Sindaco di Sanremo Mager per il suo supporto nonché al Presidente della Provincia per i preziosi consigli ricevuti. Nei prossimi giorni mi confronterò con il Presidente Bucci, l’assessore al ciclo rifiuti Giampedrone e gli uffici regionali al fine di condividere il lavoro positivo svolto e garantire continuità e crescita alle attività di ARLIR”.

La designazione è arrivata nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione della Giunta. L’incarico avrà durata triennale, con la decorrenza prevista dal 1° febbraio e sarà regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno ed esclusivo. Il compenso annuo, fissato dalla Giunta, ammonta a 136 mila euro lordi, a carico del bilancio di ARLIR, con la possibilità di un’integrazione variabile fino al 20%, legata al raggiungimento degli obiettivi annuali e ai risultati di gestione.

Tommasini, che è presidente di AMAIE, subentra a Monica Giuliano che era in carica da 3 anni.

