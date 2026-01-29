Attualità Genova Imperia e provincia

Regione Liguria, Sergio Tommasini nuovo direttore dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sergio Tommasini è stato selezionato per la carica di direttore di ARLIR, l’Agenzia regionale ligure per i rifiuti, che nei prossimi anni dovrà occuparsi della delicata questione dell’impianto di chiusura del ciclo. “Con grande soddisfazione – ha commentato Tommasini – prendo atto dell’esito dell’avviso pubblico che ha riconosciuto la mia idoneità a ricoprire il ruolo di Direttore di ARLIR. A seguito della nomina da parte della Giunta regionale, desidero ringraziare il Presidente Bucci e l’intera Giunta per la fiducia accordatami. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al Sindaco di Sanremo Mager per il suo supporto nonché al Presidente della Provincia per i preziosi consigli ricevuti. Nei prossimi giorni mi confronterò con il Presidente Bucci, l’assessore al ciclo rifiuti Giampedrone e gli uffici regionali al fine di condividere il lavoro positivo svolto e garantire continuità e crescita alle attività di ARLIR”.

La designazione è arrivata nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione della Giunta. L’incarico avrà durata triennale, con la decorrenza prevista dal 1° febbraio e sarà regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno ed esclusivo. Il compenso annuo, fissato dalla Giunta, ammonta a 136 mila euro lordi, a carico del bilancio di ARLIR, con la possibilità di un’integrazione variabile fino al 20%, legata al raggiungimento degli obiettivi annuali e ai risultati di gestione.

Tommasini, che è presidente di AMAIE, subentra a Monica Giuliano che era in carica da 3 anni.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Imperia e provincia

ASL 1 “Imperiese”, Tamponi e vaccini: il 15 agosto centri chiusi

Posted on Author Redazione

Asl1 informa la cittadinanza che il giorno 15 agosto 2022, i centri provinciali (Bordighera, Taggia e Imperia) ove effettuare i tamponi per lo screening del Covid, rimarranno chiusi. A partire dal 16 agosto riprenderanno la loro consueta attività secondo gli orari indicati: Taggia (presso locali stazione ferroviaria), da lunedì a sabato (ore 8-12), eccetto il […]
Attualità

Nuova vita per il supermercato di Cisano sul Neva, ora sarà "In's"

Posted on Author Redazione

Cisano sul Neva. Da «Dico» a «Tuodì» e ora a «In’s». Il supermercato, poco oltre la rotatoria del Polo ’90, praticamente all’ingresso dell’Aurelia Bis, cambia pelle. Con una buona notizia: la decina di dipendenti del centro commerciale non perderanno il posto di lavoro. Cambieranno solamente la casacca. Per il personale si allontana dunque il rischio […]
Attualità Genova

Genova, due nuovi murales al Gaslini

Posted on Author Redazione

Due nuovi grandi murales decorano da oggi l’Istituto Giannina Gaslini: si tratta di “Dans les nuages” e “Il pagliaccio”, opere degli artisti Nadège Dauvergne e Tim Zdey nell’ambito del progetto “Gaslini Art Project”. Ad aiutare a dipingere la grande superficie del Pagliaccio è stato anche Pierre Cabon, costretto su una sedia a rotelle a seguito […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *