Peste suina: sale a 1200 il totale dei casi in Liguria

Sale a 1200 il computo dei casi di peste suina in Liguria. Dieci i nuovi casi riscontrati nelle ultime ore. Le positività riscontrate in Liguria sono cinque in provincia di Genova, di cui due a Rapallo e tre a Serra Riccò (35); due in provincia di Savona entrambe a Sassello; quattro in provincia della Spezia, di cui una a Rocchetta di Vara e tre a Zignago.
