Cronaca Genova e provincia La Spezia e provincia sassello

Peste suina: sale a 1200 il totale dei casi in Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sale a 1200 il computo dei casi di peste suina in Liguria. Dieci i nuovi casi riscontrati nelle ultime ore.  Le positività riscontrate in Liguria sono cinque in provincia di Genova, di cui due a Rapallo e tre a Serra Riccò (35); due in provincia di Savona entrambe a Sassello; quattro in provincia della Spezia, di cui una a Rocchetta di Vara e tre a Zignago.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano Savona

Savona, nessun nuovo caso di coronavirus nella giornata di oggi

Posted on Author Redazione

Rimangono 71 i positivi correlati al cluster savonese, nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. I tamponi eseguiti sono 2040, di cui ne sono stati […]
Cronaca

Alluvione in Emilia Romagna: arrivata la colonna mobile della Regione Liguria in provincia di Bologna

Posted on Author Redazione

La colonna mobile di Protezione civile della Regione Liguria è partita ieri mattina con 4 squadre e 20 operatori per aiutare l’Emilia Romagna, colpita nei gironi scorsi da una violenta ondata di maltempo. Il personale ligure specializzato si è ritrovato ieri sera a Imola e opererà con mezzi e attrezzature nella zona del bolognese. “La […]
Cronaca Genova e provincia

Monte Penna, ragazzo cade in precipizio e muore

Posted on Author Redazione

Sciagura sul Monte Penna al confine tra Liguria ed Emilia dove un ragazzo è scivolato in un precipizio profondo circa 50 metri perdendo la vita, un amico che era con lui si è salvato rimanendo aggrappato ad alcuni alberi.A dare l’allarme altri escursionisti. Sul posto è intervenuto il 118 con i vigili del fuoco e […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *