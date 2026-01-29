Peste suina: sale a 1200 il totale dei casi in Liguria

Posted on

La colonna mobile di Protezione civile della Regione Liguria è partita ieri mattina con 4 squadre e 20 operatori per aiutare l’Emilia Romagna, colpita nei gironi scorsi da una violenta ondata di maltempo. Il personale ligure specializzato si è ritrovato ieri sera a Imola e opererà con mezzi e attrezzature nella zona del bolognese. “La […]