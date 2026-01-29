Imperia, inaugurata Casa Ameglio

Casa Ameglio è molto più di uno spazio rinnovato: è un progetto che mette al centro l’indipendenza, rendendola concreta e accessibile.

Un modello di abitare inclusivo dove il supporto è personalizzato e non invasivo, le tecnologie e le équipe affiancano le persone senza sostituirle, e la casa diventa una vera palestra di autonomia, relazioni e autodeterminazione.

Non solo protezione, ma opportunità: per essere cittadini attivi e costruire insieme una comunità più giusta e inclusiva.

All’interno di Casa Ameglio convivono tre progetti sociali integrati, che danno vita a un vero “Condominio Solidale”, capace di rispondere a bisogni diversi con un’unica visione: dignità, autonomia e accompagnamento.