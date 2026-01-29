Imperia, inaugurata Casa Ameglio

Casa Ameglio è molto più di uno spazio rinnovato: è un progetto che mette al centro l’indipendenza, rendendola concreta e accessibile.
Un modello di abitare inclusivo dove il supporto è personalizzato e non invasivo, le tecnologie e le équipe affiancano le persone senza sostituirle, e la casa diventa una vera palestra di autonomia, relazioni e autodeterminazione.
Non solo protezione, ma opportunità: per essere cittadini attivi e costruire insieme una comunità più giusta e inclusiva.
All’interno di Casa Ameglio convivono tre progetti sociali integrati, che danno vita a un vero “Condominio Solidale”, capace di rispondere a bisogni diversi con un’unica visione: dignità, autonomia e accompagnamento.
Housing First – Piano Terra
Quattro alloggi di cui uno destinato ad una persona con disabilità e tre destinati ad emergenze temporanee abitative quali per esempio l’allontanamento dalla propria abitazione di una donna vittima di violenza.
Un sostegno concreto che favorisce il reinserimento sociale e l’autonomia, senza assistenzialismo.
Progetto Autonomia per persone con disabilità – Primo Piano
Due appartamenti accolgono 12 giovani con disabilità, impegnati in un percorso graduale verso una vita più indipendente.
Spazi sicuri e tecnologicamente attrezzati, un’équipe socio-sanitaria multiprofessionale, percorsi di crescita personale, inserimento lavorativo e sperimentazione dell’abitare autonomo: un investimento sul futuro e sulle potenzialità di ciascuno.
Senior Housing – Secondo Piano
Cinque alloggi pensati per persone anziane, anche parzialmente non autosufficienti, che necessitano di un ambiente sicuro, accessibile e vicino ai servizi.
Accanto alla residenzialità, il progetto si estende al territorio, raggiungendo oltre 90 anziani nelle loro case con servizi domiciliari, monitoraggio, socializzazione e prevenzione dell’isolamento.
L’ex Albergo Italia diventa così Casa Ameglio – Abitare Solidale:
un patrimonio pubblico restituito alla comunità, dove fragilità diverse convivono, si incontrano e costruiscono insieme nuove possibilità.