Frana di Arenzano, obiettivo riapertura dell’Aurelia a fine febbraio

Sopralluogo questa mattina da parte del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi insieme ai responsabili Anas alla frana di Arenzano che domenica sera si è abbattuta sull’Aurelia in località Pizzo. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona, oltre al disgaggio i massi e detriti ancora presenti nella parete. L’obiettivo è la riapertura a senso unico alternato tra un mese. r

