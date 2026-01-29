Frana di Arenzano, obiettivo riapertura dell’Aurelia a fine febbraio

Sopralluogo questa mattina da parte del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi insieme ai responsabili Anas alla frana di Arenzano che domenica sera si è abbattuta sull’Aurelia in località Pizzo. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona, oltre al disgaggio i massi e detriti ancora presenti nella parete. L’obiettivo è la riapertura a senso unico alternato tra un mese. r
Tpl Savona, il 25 maggio nuovo sciopero di 24 ore
Savona. Non sarà una giornata facile quella del 25 maggio per chi viaggia in autobus. Le segreterie territoriali FILT-Cgil, FIT-Cisl, UILTRASPORTI, FAISA-Cisal, congiuntamente con la RSU di TPL Linea hanno indetto una nuova giornata di sciopero di 24 ore che riguarda tutto il personale di TPL Linea Srl. “Vista l’ostinazione della Provincia nel proseguire la […]
Altare, lavori nella galleria Fugona: chiusa al traffico dalle 8.30 di giovedì
Per consentire l’ultimazione dei lavori di sostituzione degli impianti di illuminazione nella galleria Fugona, la circolazione sulla Sp 29 “del Colle di Cadibona” sarà temporaneamente sospesa. La chiusura interesserà il tratto tra le progressive chilometriche 138+250 e 141+210, includendo il viadotto Rastello e la galleria stessa, nel territorio comunale di Altare. Lo ha reso noto […]
Autofiori, i cantieri della settimana
L’Autostrada dei Fiori comunica i cantieri della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre sulla Savona-Ventimiglia e sulla Torino-Savona che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza. Direzione Savona – tra Torino e Carmagnola dal km 6+500 al km 8+150 […]