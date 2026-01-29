Calcio, lo Spezia rinforza la difesa con Bonfanti e cede Wisniewski

Posted on

Roma. Sono stati compilati i gironi di Serie D per la stagione 2017-2018. Nessuna novità. Savona, Albisola, Finale e le altre cinque squadre liguri sono state inserite nel girone E quello ligure-toscano, confermando di fatto lo stesso raggruppamento della scorsa stagione. Rispetto allo scorso anno le novità sono: Seravezza, Rignanese,Scandicci e San Donato Tavarnelle. Ecco il […]