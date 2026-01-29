La Spezia e provincia Sport

Calcio, lo Spezia rinforza la difesa con Bonfanti e cede Wisniewski

Posted on Author Redazione Comment(0)

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive del difensore Giovanni Bonfanti.

Classe 2003, cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Sampdoria, fa il suo esordio nel calcio dei professionisti a Pontedera, in Serie C, totalizzando 21 presenze nella stagione 2022/2023. Trasferitosi nell’estate 2023 all’Atalanta Under 23, il ragazzo si rende protagonista di un’ottima stagione, che lo vede scendere in campo in 23 occasioni. L’ottimo rendimento gli permette di attirare le attenzioni della Prima Squadra, alla corte di mister Gasperini, che lo fa esordire in Serie A nella sfida casalinga contro il Napoli e in Europa League (competizione poi vinta dalla Dea) nella sfida esterna contro il Raków Częstochowa, gara che lo vedrà peraltro tra i marcatori di giornata.

Passato in prestito al Pisa nella stagione seguente, in Serie B colleziona 22 presenze e contribuisce in maniera attiva alla conquista dei nerazzurri della massima serie. Nella stagione attuale, nuovamente tra le fila pisane, ha collezionato 9 presenze in Serie A. Tra le fila della Nazionale azzurra fin dai primi anni, il difensore vanta anche 4 presenze in Under 20 e 4 presenze in Under 21.

Difensore duttile, dotato di fisicità e tecnica, Bonfanti è pronto a dare il proprio contribuito alla causa aquilotta, con indosso la maglia numero 94.

Contestualmente Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Widzew Łódź, le prestazioni sportive del difensore, classe 1998, Przemyslaw Wisniewski.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano Sport

Serie C, ufficiale: Andrea Mussi è il nuovo Direttore Sportivo dell'Albissola

Posted on Author Redazione

Albissola. Andrea Mussi è uifficialmente il nuovo Direttore Sportivo dei “ceramsiti”. La notizia è stata confermata poco fa dalla società. Mussi, 40 anni carrarese doc, nella sua lunga carriera di giocatore ha indossato le maglie di Empoli, Ravenna, Lucchese, Ancona, Arezzo, Pescarae Borgorosso Arenzano dove nella stagione 2009-2010 è stato allenato da Fabio Fossati. Il […]
In Primo Piano Savona Sport

Oggi il Meeting internazionale Città di Savona

Posted on Author Redazione

Radio 104 Savona Sound è media partner insieme a Sky E’ il giorno del Meeting internazionale Città di Savona che avrà anche una sfida di respiro internazionale nel giavellotto. Oltre a prove di corsa e salti in estensione di altissimo livello anche i lanci vivranno acuti al diapason al centro sportivo della Fontanassa. Saranno presenti il […]
In Primo Piano Savona Sport

Serie D, per le savonesi confermato il girone E ligure-toscano

Posted on Author Redazione

Roma. Sono stati compilati i gironi di Serie D per la stagione 2017-2018. Nessuna novità. Savona, Albisola, Finale e le altre cinque squadre liguri sono state inserite nel girone E quello ligure-toscano, confermando di fatto lo stesso raggruppamento della scorsa stagione. Rispetto allo scorso anno le novità sono: Seravezza, Rignanese,Scandicci e San Donato Tavarnelle. Ecco il […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *