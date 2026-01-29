Cairo Montenotte Cronaca In Primo Piano

Cairo Montenotte, digital creator su Pornhub e Only Fans evade il fisco per 150.000 euro: intervento della Guardia di Finanza

Posted on Author Redazione Comment(0)

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona e della tenenza di Cairo Montenotthanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una persona fisica, operante come “digital content creator” su diverse piattaforme, tra cui Instagram, IMDb, Pornhub e OnlyFans, con numerosi filmati e video in cui risulta protagonista, resi visibili a pagamento.

Dall’analisi delle fonti aperte è emerso che il soggetto svolgeva regolarmente la propria attività sulle piattaforme citate, omettendo di dichiarare al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

L’attività, consistente nella realizzazione di film, foto e video e nel successivo caricamento su internet per la condivisione pubblica, ha generato, tra il 2021 e il 2024, oltre 150.000 euro di ricavi, configurando violazioni di carattere amministrativo per l’omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette.

Durante gli accertamenti, condotti anche tramite indagini bancarie, è emerso che gli introiti non dichiarati derivavano sia dai compensi degli abbonamenti o dall’acquisto di singoli contenuti da parte di utenti privati, sia dai bonifici delle società proprietarie di alcune piattaforme per l’utilizzo dei diritti d’immagine.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano Sport

"Gas a martello!!!" L'Albisola vola già

Posted on Author Redazione

Albisola.  Impresa da incorniciare per i ceramisti che vincono sul proprio campo all’esordio assoluto al Faraggiana in serie D, sulla corazzata(ma non troppo)U.Sanremo,con una prestazione maiuscola. Partono subito forte i padroni di casa che mettono  in difficoltà gli avversari con gioco veloce e pressing a tutto campo. La prima occasione è al 7′ su corner battuto […]
Cronaca Loano

Loano, da Lunedì mascherine obbligatorie

Posted on Author Redazione

Il sindaco Luigi Pignocca ha firmato un’ordinanza che obbliga i cittadini ad indossare mascherine protettive o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca all’interno di esercizi commerciali, uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali, mezzi del trasporto pubblico, nonché in tutte le circostanze ove, in luogo pubblico o aperto al […]
Cronaca In Primo Piano

Coronavirus, la Regione Liguria verso i mille tamponi al giorno

Posted on Author Redazione

Sono pronti a partire tre nuovi laboratori a Sanremo, Savona e La Spezia La Regione Liguria sta mettendo in campo nuovi laboratori per i tamponi per il coronavirus con l’obiettivo di passare entro breve a 1000 esami al giorno. Sono pronti a partire tre nuovi laboratori a Sanremo, Savona e La Spezia. La precedenza andrà […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *