Cairo Montenotte, digital creator su Pornhub e Only Fans evade il fisco per 150.000 euro: intervento della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona e della tenenza di Cairo Montenotthanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una persona fisica, operante come “digital content creator” su diverse piattaforme, tra cui Instagram, IMDb, Pornhub e OnlyFans, con numerosi filmati e video in cui risulta protagonista, resi visibili a pagamento.

Dall’analisi delle fonti aperte è emerso che il soggetto svolgeva regolarmente la propria attività sulle piattaforme citate, omettendo di dichiarare al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

L’attività, consistente nella realizzazione di film, foto e video e nel successivo caricamento su internet per la condivisione pubblica, ha generato, tra il 2021 e il 2024, oltre 150.000 euro di ricavi, configurando violazioni di carattere amministrativo per l’omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette.

Durante gli accertamenti, condotti anche tramite indagini bancarie, è emerso che gli introiti non dichiarati derivavano sia dai compensi degli abbonamenti o dall’acquisto di singoli contenuti da parte di utenti privati, sia dai bonifici delle società proprietarie di alcune piattaforme per l’utilizzo dei diritti d’immagine.

Informazioni sull'autore del post