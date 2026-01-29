Alassio, pedone investito: in codice rosso al Santa Corona

Un pedone è stato investito da un’auto nel tardo pomeriggio in Viale Hanbury per cause da accertare. Vittima, un uomo che è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto hanno operato anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
