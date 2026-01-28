SuperEnalotto: a Ventimiglia centrati due “5” per un totale di 46mila euro

Liguria in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 27 gennaio, come riporta Agipronews, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, centrati due “5” da 23.123,79 euro l’uno, entrambi nella Tabaccheria in corso Limone Piemonte, 15.
In arrivo per la Asl2 circa 28,5 milioni di euro per interventi antisismici, apparecchiature, digitalizzazione ed edilizia sanitaria grazie ai fondi del PNRR e a fondi ex articolo 20 della legge finanziaria del 1988. In particolare 13,5 milioni di euro complessivi dal PNRR per interventi antisismici all’ospedale di Pietra Ligure (1 milione) e al San […]
È stata aperta a Genova, in pieno Centro Storico, la prima “Casa dei rider” cittadina, una vera e propria “Officina della cura”. Si trova in via della Maddalena 31r ed è un punto di appoggio polifunzionale a disposizione di tutti i lavoratori del delivery. All’interno della “Casa dei rider” i lavoratori potranno riposarsi, ripararsi dalle intemperie, […]
Prendere un autobus urbano o extraurbano, prenotare un posto sul treno, o controllare la disponibilità di aree di sosta per il proprio mezzo e pagare l’importo esatto per i reali minuti di parcheggio, verificare i passaggi della metropolitana, prenotare un taxi, un car sharing o un bike sharing, o ancora, guardando al futuro, controllare le […]