SuperEnalotto: a Ventimiglia centrati due “5” per un totale di 46mila euro

Posted on

È stata aperta a Genova, in pieno Centro Storico, la prima “Casa dei rider” cittadina, una vera e propria “Officina della cura”. Si trova in via della Maddalena 31r ed è un punto di appoggio polifunzionale a disposizione di tutti i lavoratori del delivery. All’interno della “Casa dei rider” i lavoratori potranno riposarsi, ripararsi dalle intemperie, […]