Meteo, è arrivata la neve in Val Bormida: 40 cm a Bardineto

Come da previsioni meteo la neve attesa in Valbormida è arrivata copiosa tra la serata di ieri e la notte. Le precipitazioni più significative si sono avute nella zona di Bardineto con 40 cm di neve, a Calizzano 20 cm circa. Imbiancate anche Millesimo, Roccavignale, Dego. Non si segnalano criticità. Oggi le scuole in gran parte dei Comuni valbormidesi restano chiuse.
Articoli correlati
Concorso per 66 posti per il corso di allievo del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale della Guardia di Finanza
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 2022 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2022/2023. I posti disponibili sono così ripartiti: […]
Savona, Bucci e Orlando in città per il rush finale della campagna elettorale
Il tour elettorale di MArco Bucci e Andrea Orlando, candidati presidenti rispettivamente per il centrodestra e il centrosinistra, fa nuovamente tappa a Savona per l’ultimo miglio della campagna elettorale prima del voto del 27-28 ottobre prossimi. Bucci ha incontrato gli elettori savonesi nella sala rossa del Comune dove ha presentato la candidatura della ex Sindaco […]
Albenga, le offerte ricevute per il Premio Fionda andranno in favore della Croce Bianca locale
La promessa “Chiù pilu pi tutti!” ha indubbiamente aumentato l’attesa per il Premio Fionda ad Antonio Albanese e in un attimo i posti disponibli per assistere all’evento sono andati esauriti. A parte le battute scherzose la manifestazione dei Fieui di Caruggi ha dimostrato ancora una volta di essere molto attesa dalla gente di Albenga e […]