Liguria, boom di turisti nel 2025: 21 milioni

La Liguria è una delle regioni più attrattive d’Italia con presenze in costante aumento: sono 20.804.965 quelle registrate nel corso dell’anno con una crescita di 1.020.718, pari al 3,75%, rispetto al 2024. Anche i dati relativi al solo mese di dicembre hanno fatto registrare numeri in positivo: sono state 705.291 le presenze con un incremento di 30.164 (+4,47%) rispetto allo stesso mese del 2024.

“Il 2025 si è chiuso con numeri che ci rendono molto orgogliosi: quasi 21 milioni di presenze, oltre un milione in più rispetto al 2024 – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Un risultato straordinario e nel 2026 ci attendono nuove sfide. È la conferma che la Liguria è una regione sempre più attrattiva e competitiva sul piano turistico, capace di crescere in modo diffuso su tutto il territorio e durante tutto l’anno”.

“Siamo estremamente felici per i risultati: analizzando i dati del 2025 si vede che i mesi cosiddetti ‘spalla’ hanno fatto da traino ai periodi delle vacanze tradizionali – spiega l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Maggio, mese intermedio tra i ponti primaverili e la stagione estiva, ha registrato un ottimo +4,91% così come ottobre, altro mese intermedio, che ha visto crescere le presenze turistiche di ben il 10%”.

