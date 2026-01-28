La Spezia, ok all’uso di metal detector portatili all’ingresso delle scuole

Al termine della riunione in Prefettura a La Spezia del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,è stato autorizzato l’uso del metal detector portatile fuori dalle scuole della città.

A seguito della richiesta formulata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Einaudi-Chiodo, si è convenuto che all’esterno degli Istituti scolastici venga svolta un’accurata attività di controllo in coordinamento fra le Forze di polizia, con possibilità di utilizzare dispositivi portatili di metal-detector qualora le circostanze lo richiedano a fini di sicurezza.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto della Spezia Andrea Cantadori, hanno partecipato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Antimo Ponticiello, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia, Giulia Crocco, e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Einaudi-Chiodo, Gessica Caniparoli, l’Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, Giulio Guerri, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia e il Comandante della Polizia Locale della Spezia.

