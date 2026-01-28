Frana di Arenzano, i Comuni di Arenzano e Cogoleto chiedono un’automedica fissa

A causa della frana, i comuni di Arenzano e Cogoleto hanno chiesto a Regione Liguria e Asl 3 di avere a disposizione un’automedica con équipe di soccorso avanzato fissa sul territorio. La richiesta è stata formalizzata dagli assessori ai Servizi Sociali e alla Sanità dei due Comuni. Questo per evitare che i soccorsi possano rimanere bloccati in autostrada a causa di incidenti o altri eventi.

