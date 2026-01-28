Frana di Arenzano, i Comuni di Arenzano e Cogoleto chiedono un’automedica fissa

A causa della frana, i comuni di Arenzano e Cogoleto hanno chiesto a Regione Liguria e Asl 3 di avere a disposizione un’automedica con équipe di soccorso avanzato fissa sul territorio. La richiesta è stata formalizzata dagli assessori ai Servizi Sociali e alla Sanità dei due Comuni. Questo per evitare che i soccorsi possano rimanere bloccati in autostrada a causa di incidenti o altri eventi.
Aggredisce l'amico dopo la richiesta di soldi: denunciata a Savona
Savona. Le incessanti richieste di soldi da parte della sua giovane amica avrebbero fatto scaturire la violenta lite culminata con la donna che prende a bottigliate l’uomo ferendolo alla testa. Questa la tesi difensiva di un noto manager savonese settantenne, ex dipendente pubblico ora in pensione, finito all’ospedale dopo alcuni giorni di relax in compagnia […]
Ruba un auto: albanese patteggia nove mesi
Savona. Ha patteggiato nove mesi di reclusione senza sospensione condizionale della pena Tauland Mema, l’albanese ventinovenne arrestato ieri sera dal nucleo radiomobile dei carabinieri che lo hanno bloccato in via Nizza alla guida di un’auto, una Ford Fiesta, risultata rubata. Da accertamenti è emerso che il giovane era riuscito ad impossessarsene in un parcheggio in […]
Maltempo, Savona: la Sindaco Caprioglio: “Valutiamo ordinanza di sospensione scuole anche per domani”
La sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio annuncia che: “In mattinata è stata emessa una nuova ordinanza sindacale, dopo quella di ieri pomeriggio, al fine di trasferire il seggio n. 32 sito in località Santuario e garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Abbiamo prestato assistenza ad alcuni nuclei familiari isolati – aggiunge Caprioglio – […]