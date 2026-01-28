Calcio, Sampdoria: arriva Di Pardo, via Romagnoli e çuni

Posted on

Il Piano Inverno del Comune di Genova sta registrando risultati significativi sul fronte del contrasto alla grave marginalità adulta. Ad oggi sono 93 le persone senza dimora intercettate e accolte nelle strutture attivate dal nuovo sistema cittadino, grazie all’azione congiunta sia del Comune nell’ambito del Patto di sussidiarietà per le persone senza dimora, sia dai singoli enti […]