Savona, Mercato Produttori: la Municipale blocca il commercio di latte crudo in contenitori anonimi, distrutti 50 kg di prodotti

La Polizia Locale di Savona, a seguito della partecipazione al corso “STEC nel latte non pastorizzato e nei prodotti derivati: rischi e gestioni alla luce delle nuove linee guida ministeriali“ organizzato dalla Struttura Complessa Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della ASL2, con il patrocinio della Regione Liguria e della sezione regionale del sindacato FVM – SIVeMP, ha deciso di dare il via ad una serie di controlli potenziati in materia di commercializzazione di latte e prodotti derivati.

“La scelta del rafforzamento delle verifiche in tale ambito intende tutelare il consumatore finale in quanto alcuni prodotti commercializzati possono rappresentare, se non correttamente gestiti, un rischio serio per la salute di soggetti fragili, quali bambini ed anziani” spiegano dal Comando di via Romagnoli.

In primis, l’infezione batterica intestinale sostenuta da ceppi di Escherichia Coli (STEC) che può portare alla sindrome emolitica – uremica (SEU), una insufficienza renale acuta molto grave ed in alcuni casi letale.

Nella nostra regione, il caso più eclatante è stato quello di un bimbo di tre anni che ha sviluppato la SEU ed è deceduto a seguito del consumo di un prodotto a latte crudo.

“La presenza capillare sul territorio del nucleo annonario e anticontraffazione della Polizia Locale, impegnata anche nell’ambito della commercializzazione su aree pubbliche, garantisce un primo livello di controllo ed attiva, nel caso di riscontro di non conformità di propria competenza, i servizi veterinari delle SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (IAPZ) e Igiene degli Alimenti di origine Animale (IAOA)” proseguono.

Per questo lo scorso sabato 17 gennaio il personale del nucleo della Polizia Locale di Savona, effettuando il controllo di alcuni banchi presenti nel mercatino dei produttori e rilevando alcune irregolarità, ha bloccato la commercializzazione di latte crudo in contenitori anonimi e immediatamente attivato l’intervento del personale medico veterinario di IAPZ e IAOA.

Sono state riscontrate non conformità sotto il profilo della etichettatura e della rintracciabilità dei prodotti ed avviati a distruzione circa 50 kg di prodotti presenti sul banchetto predisposto per la vendita.

“La collaborazione tra il personale veterinario di Asl2 e quello della Polizia Locale, sfruttando le differenti specificità delle Autorità di Controllo, proseguiranno tali controlli almeno nel corso del 2026, con la logica di tutelare la salute pubblica nel modo più efficace possibile” concludono.

