Giorno della Memoria, Russo (Sindaco di Savona): “Coltivare la memoria significa tenere vivo attraverso la conoscenza il senso di orrore”

“Oggi è il Giorno della Memoria che per Savona non è una data isolata, ma si inserisce in un intero mese della Memoria.
Lo abbiamo celebrato alla Sibilla con tutte le Autorità presenti, in un incontro gremito di studenti per ascoltare il professor Marcello Pezzetti, uno dei massimi studiosi della Shoah e dei campi di concentramento.
Il fatto che una città dedichi a questo tema tante iniziative di carattere diverso tra loro, frutto della collaborazione di molti soggetti, e che dura, addirittura, un mese intero, è la riprova della sensibilità civile di cui Savona dà spesso prova”. Lo afferma in una nota il Sindaco di Savona, Marco Russo.
“Coltivare la memoria significa, innanzitutto, tenere vivo attraverso la conoscenza il senso di orrore per quanto accaduto. Non è banale restare sensibili alle atrocità perpetrate, perché quando una comunità civile perde la capacità di indignarsi e scivola nell’indifferenza nega se stessa.
Ma coltivare la memoria, sempre attraverso la conoscenza, significa anche sviluppare la capacità di individuare i bivi della storia nei quali, prendendo la strada sbagliata, si arriva alla negazione dell’uomo.
Sono bivi che si ripresentano costantemente, anche nel quotidiano, spesso nascosti dall’indifferenza, quindi sviluppare la sensibilità che ci aiuta a coglierli significa essere capaci di costruire il proprio futuro”, ha concluso, Russo.

