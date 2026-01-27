Giorno della Memoria, Russo (Sindaco di Savona): “Coltivare la memoria significa tenere vivo attraverso la conoscenza il senso di orrore”

Posted on

Nuovi interventi e investimenti per pulizia rii e canali a dimostrazione dell’impegno dell’Amministrazione per la sicurezza idrogeologica del territorio. Dopo gli oltre 300mila euro investiti per la pulizia del Fiume Centa, del Rio Antognano e del Carenda il Comune di Albenga ha approvato un secondo lotto di interventi finanziato attraverso una variazione di bilancio […]