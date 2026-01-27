Attualità Genova In Primo Piano Politica

Genova ha celebrato il Giorno della Memoria a Palazzo Ducale

Posted on Author Redazione Comment(0)
Oggi, martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria si è tenuta a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura la cerimonia ufficiale in ricordo di tutte le vittime della Shoah.
Ricordare non è un semplice esercizio del passato, ma l’atto civile di mantenere vigile la coscienza contro l’indifferenza, perché gli orrori di ieri non si ripetano. Come ha ammonito anche la sindaca Silvia Salis nel suo intervento, il pericolo oggi è ancora vicino ed è importante non restare indifferenti di fronte alla situazione socio-politica attuale.
Oratore speciale della cerimonia lo scrittore e giornalista Antonio Scurati, che ha reso omaggio alla figura di Sandro Pertini.
Premiate, infine, le scuole che hanno partecipato alla prima fase della 24esima edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’unione delle Comunità ebraiche italiane.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, siglato patto di amicizia e collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Comune di Tangeri

Posted on Author Redazione

 Sottoscritto questa mattina il Patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Genova e il Comune di Tangeri, la città portuale del Marocco sullo stretto di Gibilterra, dal vicesindaco Pietro Piciocchi, in rappresentanza del sindaco Marco Bucci, e dal presidente del Comune marocchino Mounir Lymouri. La cerimonia della firma, nella sede del Municipio di […]
Attualità

INAIL, Infortuni e malattie professionali: nei primi nove mesi del 2023 sono in calo del 19% rispetto allo scorso anno

Posted on Author Redazione

Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro il mese di settembre 2023 sono state 430.829, in calo rispetto alle 536.002 dei primi nove mesi del 2022 (-19,6%), in aumento rispetto alle 396.372 del 2021 (+8,7%) e alle 366.598 del 2020 (+17,5%), e in diminuzione rispetto alle 468.698 del 2019 (-8,1%). A livello nazionale i dati […]
Attualità In Primo Piano Savona

Savona, il Sindaco Marco Russo firma la cittadinanza onoraria per 69 bambini nati da genitori stranieri residenti a Savona

Posted on Author Redazione

Il sindaco Marco Russo ha firmato la cittadinanza onoraria per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 da genitori stranieri residenti in Italia,come previsto dal Regolamento e dall’ordine del giorno approvato a maggioranza nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2022. L’ultima volta che la città conferì questo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *