Genova ha celebrato il Giorno della Memoria a Palazzo Ducale

Ricordare non è un semplice esercizio del passato, ma l’atto civile di mantenere vigile la coscienza contro l’indifferenza, perché gli orrori di ieri non si ripetano. Come ha ammonito anche la sindaca Silvia Salis nel suo intervento, il pericolo oggi è ancora vicino ed è importante non restare indifferenti di fronte alla situazione socio-politica attuale.