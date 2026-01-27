Genova ha celebrato il Giorno della Memoria a Palazzo Ducale

Oggi, martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria si è tenuta a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura la cerimonia ufficiale in ricordo di tutte le vittime della Shoah.
Ricordare non è un semplice esercizio del passato, ma l’atto civile di mantenere vigile la coscienza contro l’indifferenza, perché gli orrori di ieri non si ripetano. Come ha ammonito anche la sindaca Silvia Salis nel suo intervento, il pericolo oggi è ancora vicino ed è importante non restare indifferenti di fronte alla situazione socio-politica attuale.
Oratore speciale della cerimonia lo scrittore e giornalista Antonio Scurati, che ha reso omaggio alla figura di Sandro Pertini.
Premiate, infine, le scuole che hanno partecipato alla prima fase della 24esima edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’unione delle Comunità ebraiche italiane.