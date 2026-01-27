Arenzano Attualità In Primo Piano

Frana di Arenzano: dalla mezzanotte scatta la gratuità del pedaggio tra Arenzano e Genova Prà

A partire dalla mezzanotte di mercoledì 28 gennaio scatta l’esenzione totale del pedaggio per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Pra’ e Arenzano. La misura è stata avviata da Aspi nell’ambito delle iniziative coordinate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria

“L’attivazione già da stanotte della gratuità dell’autostrada tra Arenzano e Pra’, in corrispondenza del tratto di Aurelia interrotto dalla frana, è frutto della piena collaborazione tra i Comuni interessati, Regione Liguria e il Mit, con Anas e il concessionario Aspi. Ringraziamo in particolare il viceministro alle infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi che si è impegnato fin subito in questa direzione. Questo ha consentito di traguardare in tempi rapidissimi un primo risultato, molto importante per i cittadini di Arenzano e Cogoleto. Ora speriamo che Anas possa concludere rapidamente tutte le verifiche e le attività di disgaggio di materiali che oggi erano ancora in corso, in modo da poter avviare in piena sicurezza l’intervento di ripristino e restituire pienamente, speriamo il prima possibile, quel tratto di Aurelia alla viabilità ordinaria”. Così l’assessore alle Infrastrutture di Regione LiguriaGiacomo Raul Giampedrone.

 

