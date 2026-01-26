Attualità Genova e provincia

Sestri Levante, varata a Riva Trigoso la Nave Oceanografica MAggiore Quirinale

Posted on Author Redazione
Oggi a Riva Trigoso a Sestri Levante è stata varata la Nave Idro-Oceanografica Maggiore Quirinale: un gioiello tecnologico della Marina Militare, realizzato da Fincantieri, capace di operare nei mari di tutto il mondo, compresi i poli, in superficie e in subacquea. Un asset strategico dal punto di vista militare, civile e tecnologico.
“Il mare è nella storia della Liguria e nel suo futuro. La blue economy è il vettore principale dello sviluppo della nostra Regione e uno dei più importanti per l’Italia. Con il mare abbiamo vissuto per secoli e continueremo a vivere anche nei prossimi.
La Quirinale è il simbolo di cosa l’Italia sa fare quando mette insieme visione, competenze e tecnologia. Un orgoglio per la Liguria, per l’Italia e per l’Europa”. Ha scritto sui social il presidente della REgione Liguria, MArco Bucci.

