Savona, proseguono i servizi di prevenzione sul territorio: 3000 persone identificate e 2 denunce

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, anche nel fine settimana appena trascorso è proseguita l’attività di prevenzione su tutto il territorio provinciale.

I dispositivi di controllo, attuati dalle Volanti della Questura di Savona e dal Commissariato di P.S. di Alassio, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno consentito complessivamente l’identificazione di 290 persone e il controllo di 80 veicoli.

I servizi straordinari si sono concentrati in particolare nel capoluogo, nelle aree della Darsena, Piazza del Popolo, i giardini di Piazza delle Nazioni, Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato, Corso Tardy e Benech e nella zona Oltreletimbro. Analoghi servizi sono stati svolti anche ad Albenga, Alassio e nei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare i reati contro il patrimonio, la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di effettuare controlli amministrativi presso esercizi pubblici. Proprio nella giornata odierna è in corso un ulteriore servizio di prevenzione nel Comune di Alassio.

Nel corso delle attività del fine settimana, quattro persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria: tre per il coinvolgimento in una rissa avvenuta in via Bruzzone e una per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio, emesso a suo carico il 30 novembre 2025, essendo stato sorpreso nel territorio del Comune di Savona nonostante il divieto di permanenza per la durata di due anni.

I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti la massima sicurezza.

