Savona, presentata l’attività del 2025 della Municipale

Questa mattina in Comune a Savona, alla presenza del sindaco Marco Russo, dell’Assessore alla Polizia Urbana, Barbara Pasquali, del Comandante Igor Aloi, e della vicecomandante, Francesca Ferba, è stato presentato il report delle attività che il Corpo della Polizia Locale ha svolto nel corso del 2025.

Il bilancio, intenso e articolato, registra un significativo incremento complessivo degli interventi e delle azioni di controllo sul territorio, a conferma di un presidio costante in materia di sicurezza, legalità e tutela dei cittadini. Anche grazie alle assunzioni degli ultimi anni è stato possibile impiegare sulla strada 36 agenti distribuiti sui vari turni. Grande investimento è stato dato anche sul versante della formazione con oltre 2.900 ore di corsi svolti nel corso del 2025.

“In questi anni – ha detto il sindaco Russo – abbiamo lavorato per mettere in condizione il nostro Comando di presidiare meglio il nostro territorio, perché pensiamo che per dare sicurezza ai nostri cittadini è necessario da un lato promuovere attività che rendano vivi i luoghi, ma dall’altro assicurare il presidio con la presenza dei nostri agenti nelle vie e nelle piazze della città. Come sappiamo è un tema sempre più complesso, che stiamo affrontando in modi diversi, ma voglio ringraziare il comandante, i funzionari e tutti gli agenti per il grande impegno che hanno profuso nell’essere presenti nei luoghi più problematici in modo molto incisivo ed efficace come dimostrano i dati di quest’anno”.

“Il Comando – ha aggiunto l’Assessore Pasquali – fa tantissime attività che impegnano gli agenti sulla strada, ma anche negli uffici, ma la loro presenza sul territorio è ormai nettamente percepibile. Gli interventi in materia di contrasto alla droga, di Daspo e le azioni di contrasto al degrado urbano come la rimozione dei veicoli abbandonati o l’attività sanzionatoria nei confronti di chi abbandona rifiuti urbani o edili per strada confermano un’attività costante ed efficace”.

“Il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025 – ha dichiarato il comandante Aloi – evidenzia l’impegno quotidiano della Polizia Locale nel garantire sicurezza, legalità e supporto alla comunità, attraverso un’azione capillare e in continua crescita. Nel complesso, l’attività svolta nel 2025 ha rappresentato un contributo concreto e significativo al controllo del territorio, alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle violazioni urbanistico-edilizie e amministrative, rafforzando il senso di legalità e sicurezza all’interno della comunità. Un lavoro quotidiano, spesso silenzioso, ma essenziale per garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia dell’interesse pubblico”.

SICUREZZA URBANA

Il Nucleo di Sicurezza Urbana si è dedicato a far sentire la propria presenza in tutti quei luoghi individuati come più problematici sia per la commissione di reati sia per situazioni che generano insicurezza nei cittadini. In conseguenza di questa attività più intensa si registra un incremento delle azione di contrasto alla droga, con un fortissimo aumento delle segnalazioni per uso personale (57 nel 2025, l’anno precedente erano stati 13), di interventi contro lo spaccio (55 nel 2025, + 39). A queste azioni se ne aggiungono altre in materia di sicurezza con 18 denunce per porto di armi; 29 ordini di allontanamento; 5 fogli di via, 12 arresti e numerosi (154) provvedimenti di prevenzione tra Daspo e Daspo Urbano (+46).

Intensa è stata anche l’attività di controllo nei giardini attraverso i police point, in totale sono stati 115 (50 alle Trincee e 65 in via Verdi).

ATTIVITA’ DI CONTRASTO AL DEGRADO

Nel corso dell’anno il Nucleo Polizia Ambientale ed Edilizia ha svolto un’intensa e articolata attività di controllo e gestione del territorio comunale, confermandosi un presidio fondamentale a tutela dell’ambiente, della legalità urbanistico-edilizia e del decoro urbano. Complessivamente sono state gestite 496 pratiche, afferenti in larga parte ai settori ambientale, edilizio e di polizia amministrativa, a testimonianza di un impegno continuo e trasversale su più ambiti di interesse pubblico.

Particolare rilievo ha assunto l’attività di contrasto al fenomeno dei veicoli in stato di abbandono, che rappresenta una delle principali criticità in termini di degrado urbano e sicurezza. Nel dettaglio, sono state trattate 189 pratiche, che hanno portato alla rottamazione di 71 veicoli, alla rimozione diretta di 40 mezzi da parte dei proprietari, nonché all’eliminazione di 42 biciclette abbandonate. Tali interventi hanno contribuito in modo concreto al miglioramento del decoro cittadino e alla liberazione di spazi pubblici.

Sul fronte ambientale e del contrasto al degrado sono state elevate oltre 100 sanzioni amministrative (+ 40) per violazioni in materia di gestione e abbandono dei rifiuti e per inosservanze del Regolamento Comunale legate a situazioni di degrado. Un’attività che evidenzia il ruolo centrale del Nucleo nella prevenzione e repressione di comportamenti lesivi dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.

Significativa anche l’azione di polizia giudiziaria, con l’inoltro di 25 comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica in materia ambientale e 10 in ambito edilizio, a dimostrazione di un’attività istruttoria puntuale e costantemente coordinata con l’Autorità Giudiziaria.

Tra gli interventi di maggiore rilevanza dell’anno si segnalano un’articolata indagine sull’illecito conferimento dei rifiuti presso il polo ecologico di via Caravaggio.

INFORTUNISTICA STRADALE

A parte il tragico incidente mortale che si è verificato il 16 dicembre in corso Tardy e Benech, a Savona si registra una diminuzione complessiva degli incidenti (553, – 48 rispetto al 2024), anche in virtù dell’aumento dei controlli di polizia stradale per assicurare il rispetto delle norme di comportamento da parte dei cittadini con capillarità su tutto il territorio comunale.

In calo sono stati gli incidenti che hanno visto coinvolti mezzi pesanti (23 nel 2025 a fronte di 54 nel 2024), quelli con fuga (6, – 12 rispetto al 2024) e quelli che coinvolgono pedoni (55, – 8 rispetto al 2024).

Aumentano invece i sinistri con motoveicoli, a conferma della necessità di mantenere alta l’attenzione sui comportamenti alla guida.

Per quanto riguarda la prevenzione, sono aumentati i posti di controllo (+ 93 rispetto al 2024) con 345 contestazioni in più rispetto al 2024 relativamente all’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza e all’uso dei sistemi di ritenuta per i bambini. Ci sono state anche 110 contestazioni in più per l’uso di dispositivi elettronici alla guida. Dati significativi che vanno ad evidenziare che il fenomeno è da monitorare ed è un invito alla responsabilità e alla sicurezza di tutti.

POLIZIA COMMERCIALE

Significativa l’attività della Polizia Commerciale con 116 esercizi controllati, 97 sanzioni elevate e interventi mirati contro l’abusivismo commerciale. L’attività è mantenuta costante rispetto al 2024 con un amento dei controlli sul 2025 rispetto alle attività ricettive.

Complessivamente il grande lavoro svolto dal Comando è testimoniato anche dalle oltre 10.400 richieste di intervento gestite dalla Centrale Operativa ; dalle 312 notizie di reato con 287 persone deferite all’autorità giudiziaria e dagli oltre 27.500 verbali al Codice della Strada, con un significativo incremento, appunto, delle sanzioni per mancato uso dei dispositivi di sicurezza.

L’Ufficio Traffico e l’Ufficio Suolo Pubblico hanno supportato un numero crescente di manifestazioni, ordinanze e autorizzazioni.

Grande attenzione, infine, è stata dedicata alle fasce deboli, con interventi su casi di evasione dell’obbligo scolastico, applicazioni dell’art. 403 c.c., indagini per reati da “Codice Rosso”, supporto a persone in condizioni di grave disagio e ritrovamenti di persone scomparse. Il progetto “Una stanza tutta per sé” è la dimostrazione di una più ampia attenzione del Comando agli aspetti legati alla violenza di genere.

