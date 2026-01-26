Rifiuti, il Comune di Savona replica ai sindacati

“Leggiamo con stupore un comunicato di FP Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti, dove si afferma che il Comune non avrebbe dato seguito a una richiesta di incontro “da oltre una settimana”. Teniamo a precisare che tale richiesta è arrivata oggi (26 gennaio) alle 15.39.

Tale richiesta, inoltre, è molto laconica e fa riferimento solo al problema degli abbandoni e non agli altri contenuti del comunicato. Nella nota, inoltre, si legge di una scarsa collaborazione del Comune con Seas, cosa che è lontana dalla realtà. Da mesi il Comune fornisce a Sea-s ogni supporto possibile per la riuscita della raccolta, sollecitando nel contempo l’azienda dove necessario per porre rimedio alle note criticità di cui la città sta soffrendo.

Sconcertante, infine, il riferimento al piano Contarina – poiché è certamente noto ai sindacati che tale piano è stato approvato a suo tempo e la sua attuazione costituisce obbligo per l’azienda oltre che per il Comune – e al personale, tema che compete all’azienda e su cui l’AD Valle ha già fornito i dovuti chiarimenti.

I rapporti con i sindacati sono sempre stati improntati alla collaborazione che però presuppone correttezza nelle relazioni: la città sta affrontando un passaggio molto importante ma anche sofferto e alzare inutilmente la tensione non aiuta a risolvere i problemi che i cittadini stanno subendo

Ovviamente fisseremo l’incontro richiesto, come per noi consueto, confidando che tale spirito di collaborazione potrà proseguire in futuro”.

