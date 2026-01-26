Rapallo, ha riaperto la strada di Montallegro

Posted on

Il Governo ha destinato 35 milioni di euro al Comune di Genova per un progetto di rigenerazione e riqualificazione dell’area sottostante Ponte San Giorgio. “Un passo importante per ristabilire la connettività di quell’area con il resto della città e dare a Genova e ai suoi cittadini la possibilità di usufruire di nuovi spazi riqualificati, destinati […]