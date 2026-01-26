Rapallo, ha riaperto la strada di Montallegro

L’Amministrazione Comunale di Rapallo con un’ordinanza ha autorizzato la riapertura della strada per Montallegro chiusa dopo la frana dello scorso 22 gennaio. L’intervento si è concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma inizialmente ipotizzato.
Articoli correlati
Genova, 35 milioni di euro per il “Parco del Polcevera”
Il Governo ha destinato 35 milioni di euro al Comune di Genova per un progetto di rigenerazione e riqualificazione dell’area sottostante Ponte San Giorgio. “Un passo importante per ristabilire la connettività di quell’area con il resto della città e dare a Genova e ai suoi cittadini la possibilità di usufruire di nuovi spazi riqualificati, destinati […]
Da oggi si accede ai servizi on line della Pubblica Amministrazione solo con lo SPID
Da oggi venerdì 1° ottobre, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, i servizi online delle pubbliche amministrazioni italiane saranno accessibili solo con il sistema di identità digitale (Spid) o con la carta d’identità elettronica (Cie): non sarà più possibile accedere con vecchi username o password rilasciati dalle singole amministrazioni. COME ATTIVO LO […]
ENPA, Autofiori non concede più le tessere viacard: servizio sulla A10 a rischio
Savona. Problemi in vista per ENPA che ha lanciato un allarme in quanto potrebbero essere costretti a pagare il pedaggio autostradale. Dal 2016, infatti, una convenzione con l’Autofiori consentiva all’associazione animalista- da sempre in prima linea contro gli abbandoni di animali domestici sulle autostrade- di intrevenire a costo zero sulle autostrade savonesi per soccorrere gli […]