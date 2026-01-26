Cultura e Spettacoli Imperia e provincia

Pieve di Teco tra i 29 “Borghi più belli d’Italia” liguri

Pieve di Teco è il 29° borgo ligure inserito nel circuito ‘I borghi più belli d’Italia’, riconosciuti dall’omonima associazione nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci.

Undici i borghi premiati in Provincia di Imperia: Apricale, Badalucco, Ceriana, Cervo, Diano Castello, Lingueglietta, Perinaldo, Seborga, Taggia, Triora e da oggi Pieve di Teco. Nove in Provincia di Savona: Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo, Noli, Verezzi, Zuccarello. Due nella Città Metropolitana di Genova: Campo Ligure e Moneglia. Sette nella Provincia della Spezia: Brugnato, Deiva Marina, Framura, Montemarcello, Tellaro, Varese Ligure e Vernazza.

La Liguria, con 29 borghi riconosciuti, si piazza dunque al quarto posto nella classifica delle regioni dopo Umbria (33), Marche (32) e Toscana (30).

 

