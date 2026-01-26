Cronaca Genova

Genova, presentata l’attività 2025 dei NAS: 5 denunce

Posted on Author Redazione Comment(0)

ll Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Genova ha illustrato le attività svolte nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi effettuati.

In particolare, nel corso del 2025 sono state complessivamente controllate 294 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i Nas hanno riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia di 5 persone e alla contestazione di 23 sanzioni amministrative.

Le accuse sono gravi: truffa ai danni dello Stato, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 52 ispezioni mirate, che hanno portato a due arresti e alla denuncia di 16 persone per reati che vanno dalla ricettazione all’associazione per delinquere, oltre a sanzioni per violazioni della normativa di settore.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 80.000 euro, con il ritiro dal mercato di farmaci e dispositivi medici per un valore complessivo superiore a 450.000 euro.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova In Primo Piano

Genova, in 40.000 in Piazza De Ferrari per la serata finale del Tricapodnano

Posted on Author Redazione

Oltre 40.000 persone hanno affollato Piazza De Ferrari per il Capodanno in Musica di MEdiaset, trasmesso da Canale 5. ul palco a far cantare e ballare genovesi e turisti in piazza e telespettatori a casa un cast stellare con i più importanti artisti della musica italiana e gli idoli dei più giovani: Al Bano, Orietta Berti, […]
Cronaca Savona

Savona, otto minorenni aggrediscono ragazzo e gli rubano una catenina d’oro: un aggressore fermato dai carabinieri

Posted on Author Redazione

Otto ragazzi minorenni hanno aggredito a scopo di rapina un ragazzino sottraendogli una catenina d’oro. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi a Savona ai giardini del Prolungamento. Uno degli aggressori è stato braccato e fermato dai militari dell’Arma dopo un inseguimento terminato in Piazza MArconi. Il giovane è stato portato in caserma. Informazioni […]
Cronaca

Controlli dei Carabinieri ad Albenga, pregiudicato in carcere

Posted on Author Redazione

Albenga. Giro di vite dei Carabinieri ad Albenga che ieri pomeriggio hanno dato corso ad un servizio di controllo sistematico di tutte le persone sottoposte ad obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria, come ad esempio gli arresti domiciliari. Nella rete è finito un pregiudicato albenganese 36enne, agli arresti domiciliari per una serie di furti. I militari hanno […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *