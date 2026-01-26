Emergenza abitativa in Liguria: FIAIP rilancia il dibattito e propone soluzioni

In un contesto regionale segnato da una cronica scarsità di alloggi e da un mercato immobiliare reso complesso dai vincoli orografici e paesaggistici, la FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) interviene nel dibattito sugli affitti brevi e sull’emergenza abitativa in Liguria. L’analisi del delegato regionale al turismo Alessio Bellinghieri è netta: “Sbagliato colpevolizzare il turismo extralberghiero come unica causa del caro-affitti. Si tratta di una lettura parziale che rischia di produrre soluzioni inefficaci. I casi internazionali, da Berlino a Parigi, dimostrano che restrizioni e divieti non portano a un abbassamento dei canoni se non sono accompagnati da politiche strutturali di incremento dell’offerta”. Per Bellinghieri “limitare gli affitti brevi senza creare nuove abitazioni è una cura che non guarisce la malattia,” dichiara il portavoce FIAIP. “In Liguria, il rischio è di generare immobili sfitti e degrado del patrimonio esistente. La vera sfida non è vietare, ma rigenerare e incentivare”. Secondo FIAIP “la Liguria non ha bisogno di “muri” burocratici, ma di ponti tra pubblico e privato. Regolare gli affitti brevi è utile per l’ordine del territorio, ma aumentare l’offerta abitativa è indispensabile per il futuro sociale ed economico della nostra regione”. Per rispondere alla crisi abitativa senza compromettere l’economia turistica, pilastro della regione, la FIAIP propone una strategia basata su quattro pilastri: il recupero di edifici dismessi e trasformazione di aree non residenziali in alloggi per studenti, giovani coppie e categorie fragili, superando la logica del nuovo consumo di suolo, la promozione di strumenti come il rent-to-buy e le locazioni agevolate, garantendo tutele reali ai proprietari che scelgono l’affitto a lungo termine, una accelerazione delle procedure autorizzative per interventi di edilizia sociale e utilizzo di density bonus per chi investe in alloggi a canone concordato e una banca dati affidabile per monitorare domanda e offerta, evitando interventi basati su percezioni e non su numeri reali. FIAIP si propone come interlocutore tecnico fondamentale per la Regione Liguria e le amministrazioni locali. Grazie alla conoscenza capillare del mercato, FIAIP è pronta a supportare la definizione di regole equilibrate che garantiscano il diritto alla casa, la tutela della proprietà privata e la sostenibilità del comparto turistico.
Articoli correlati
Giornata Nazionale per la Sicurezza delle cure e della persona assistita, un Incontro-dibattito alla Feltrinelli ed uno stand informativo in Corso Italia a cura di Asl2 Savona
Savona. “Cure Sicure” è lo slogan della prima Giornata Nazionale per la Sicurezza delle cure e delle Persona assistita, in programma martedì 17 settembre ed alla quale Asl 2 Savona, insieme alle altre aziende del Sistema Sanitario Ligure, ha deciso di aderire. La prevenzione degli errori di identificazione la sicurezza della terapia farmacologica la prevenzione […]
"CorriAmo la fionda" grande attesa e tante iscrizioni
Albenga. Avanti tutta verso il 25 marzo quando Antonio Ricci, al teatro Ambra di Albenga, consegnerà la FIONDA del decennale ai Nomadi e a Brunello Cucinelli. E grande attesa anche per gli eventi collaterali alla manifestazione dei fieui di caruggi. Si registra un boom di iscrizioni a “CorriAMO la fionda”, una corsa-passeggiata non competitiva per […]
Genova, sciopero e presidio all’ex ILVA dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto di lavoro
Sciopero dei lavoratori del comparto metalmeccanico di Genova e della Liguria con occupazione simbolica delle fabbriche. La motivazione è il rinnovo del contratto collettivo. A Genova presidio davanti allo stabilimento ex Ilva. L’agitazione durerà 8 ore. Il contratto è scaduto, il tavolo è bloccato – spiega Christian Venzano segretario di Fim Cisl – e siamo di fronte […]