Cogoleto Sport

Cogoleto, inaugurato il rinnovato impianto sportivo “Casarino”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Taglio del nastro a Cogoleto, dove si è svolta l’inaugurazione del rinnovato impianto sportivo Gerolamo Casarino, riqualificato grazie al fondo strategico fegionale.

“L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 670 mila euro, di cui 469 mila finanziati da Regione Liguria – spiega la vicepresidente regionale con delega allo Sport Simona Ferro –. Questo è il secondo impianto riqualificato e inaugurato nel 2026, dopo quello di Cicagna. Nei primi mesi dell’anno stiamo raccogliendo i risultati dell’investimento record da 11 milioni di euro destinato all’impiantistica sportiva, che ha caratterizzato il 2025 in cui la Liguria è stata riconosciuta miglior Regione europea dello sport da Aces. I campi rinnovati rappresentano un’eredità concreta delle nostre politiche: strutture moderne e sicure messe a disposizione dei giovani, frutto di una visione lungimirante che guarda non al costo iniziale, ma ai benefici duraturi degli investimenti nello sport”.

Nel dettaglio, i lavori hanno previsto la completa sostituzione del manto in erba artificiale del campo da calcio a 11, non più conforme ai requisiti prestazionali e di sicurezza stabiliti dalla federazione italiana Giuoco Calcio – lega nazionale Dilettanti. L’intervento ha incluso il mantenimento, la sistemazione e l’integrazione del sottofondo. Contestualmente, sono stati installati un nuovo impianto di irrigazione, porte regolamentari e tutte le attrezzature previste per l’omologazione dell’impianto.

Al fine di garantire migliori prestazioni tecniche, maggiore sicurezza per gli atleti e un utilizzo intensivo del campo durante tutto l’anno, è stato effettuato il rifacimento del manto in erba sintetica, di ultima generazione e certificato secondo il regolamento standard della lega nazionale Dilettanti. Grazie alle nuove dimensioni dell’area di gioco (101 x 57,60 metri), l’impianto è idoneo a ospitare competizioni fino alla categoria Eccellenza.

Erano presenti all’inaugurazione anche il presidente della Figc – Lnd Liguria Giulio Ivaldi e il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Rallye Sanremo: aperte le iscrizioni

Posted on Author Redazione

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’edizione 2020 del Rallye Sanremo sarà un evento elettrizzante”. Ne è assolutamente certo Sergio Maiga, che guida il comitato organizzatore della gara ligure, giunta alla 67esima edizione e che ha aperto le iscrizioni il 13 agosto, come vuole la direttiva FIA e della 35esima edizione del Sanremo Rally Storico, che si […]
Sport

Anche l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini positivo al COVID-19

Posted on Author Redazione

La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa Anche l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, classe 1991, sette reti finora in Serie A è positivio al COVID-19 Lo ha comunicato in una nota la società blucerchiata “Il giocatore ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta […]
Savona Sport

Stasera Rari Nantes Savona in vasca per la finale 3°/4° posto dei play off di campionato contro Trieste

Posted on Author Redazione

Oggi alle ore 19,30, la Carige Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la Pallanuoto Trieste nell’incontro valevole per la Gara 2 della Finale 3°/4° posto dei Play off del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2021/2022. L’incontro sarà diretto dagli arbitri Riccardo Carmignani di Messina e Arnaldo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *