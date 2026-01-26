Attualità Cairo Montenotte

Cairo Montenotte, il programma delle manifestazione per il “Giorno della Memoria”

Il 27 gennaio l’Amministrazione comunale insieme all’ANPI Sezione “Pietro Alisei (Lupo)” di Cairo Montenotte e l’ANED Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti Savona-Imperia celebra il Giorno della Memoria.

Il programma prevede alle ore 10, in piazza della Vittoria, Pietra del ricordo, l’intervento di Paolo Lambertini – Sindaco della Città di Cairo Montenotte; alle ore 10.20, presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, il ricordo dell’Agente di custodia Andrea Schivo con l’intervento del Generale di Brigata Giuseppe Zito – Direttore della Scuola di Formazione di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte; alle ore 10.45 presso l’area ex campo di concentramento di Cairo Montenotte, l’Intervento di Leda Bertone, Presidente sezione ANPI di Cairo Montenotte.

«Il 27 gennaio ci riuniremo per celebrare il Giorno della Memoria, in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz – spiega il sindaco Lambertini -. Non una semplice ricorrenza formale, ma un atto di responsabilità collettiva per onorare la dignità umana di chi è stato strappato alla vita e per garantire che l’orrore della Shoah e delle leggi razziali non venga dimenticato.

Questa giornata non è solo per guardare al passato, ma per agire nel presente: ricordare le atrocità del nazifascismo ci impone di vigilare oggi contro ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia e discriminazione. Rivolgo un pensiero speciale alle scuole e ai giovani: la memoria vi è affidata; conoscere la storia è necessario per costruire un futuro basato sulla pace, sui diritti umani e sulla democrazia. In questa occasione rinnoviamo l’impegno a trasformare la memoria in vigilanza: che il 27 gennaio sia un monito a coltivare quotidianamente i valori della nostra Costituzione».

